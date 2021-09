Sherwood fustige le joueur de Tottenham qui « laisse tomber le côté »

in



Tim Sherwood a fait exploser les niveaux de forme physique de Tanguy Ndombele et a affirmé qu’il était “brisé” après seulement 57 minutes de la défaite 3-0 de Tottenham contre Chelsea dimanche, comme il l’a déclaré à Premier League Productions (19/09/21 à 17h25). ).

Nuno Espirito Santo a offert à Ndombele son premier début de saison en Premier League, malgré son manque de forme et de forme physique avant le match et le début assez impitoyable et invaincu de Chelsea.

Les 20 premières minutes étaient ce que les fans des Spurs voulaient voir de leurs joueurs car ils ont commencé sur le pied avant, avec vitesse et agressivité.

Mais au cours de la seconde mi-temps, lorsque Thomas Tuchel a amené N’Golo Kante dans la mêlée, les choses ont changé assez rapidement pour l’équipe locale et ils n’ont pas pu empêcher la menace de se présenter.

Leurs rivaux londoniens se sont démenés et, en vérité, ils ont eu la chance de n’en concéder que trois, Ndombele ayant été remplacé au milieu de la seconde mi-temps par Oliver Skipp.

Sherwood n’a pas hésité à critiquer Ndombele, qui “laisse tomber le côté”, et comment même “Dier lui disait” de se rendre à Kante avant qu’il ne puisse marquer son but dévié.

“Ndombele explose absolument”, a déclaré Sherwood. « Pas assez en forme.

Il a ajouté plus tard: «Kante le ramasse, des hectares absolus d’espace, il peut faire ce qu’il veut. Ce n’est pas la meilleure des frappes, il obtient une déviation de Dier et il a survolé Lloris.

« Mais si vous regardez Ndombele, il est brisé. Il ne peut pas bouger. Dier lui dit “entre là-bas, tu dois t’opposer à Kanté là-bas”. Il ne peut pas y arriver. Il ne peut pas s’y rendre physiquement.

« 57 minutes plus tard, ce n’est pas juste. Ne joue pas à l’enfant. S’il n’est clairement pas en forme, ne le jouez pas car il laisse tomber le côté.

« Il ne peut pas soulever ses jambes du sol. Et Kante prend un coup pop, il a de la chance et la rotation dépasse Lloris. Mais défensivement, c’est très mauvais. Vous ne pouvez pas laisser cet espace au centre de votre objectif et à 25 mètres. »

Ce n’est pas la première fois que Ndombele est interrogé sur sa forme physique ou son manque de forme.

Au niveau de la netteté, c’est compréhensible s’il n’avait pas ça dans le casier car il n’a pratiquement pas joué cette saison.

Mais que son aptitude soit à nouveau remise en question, après que José Mourinho ait fait de même lorsqu’il était en charge, est quelque chose qui sera une sérieuse inquiétude.

Ndombele est la signature du record du club de Tottenham et il semble probable et probable que tout cet argent s’envole.

