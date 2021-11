Sherwood revendique Conte & Tottenham, 49 ans à l’entraînement

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Tim Sherwood a affirmé que le patron de Tottenham, Antonio Conte, n’avait peut-être jamais eu une situation où quelqu’un du rang de Daniel Levy était toujours présent à l’entraînement, comme il l’a dit à Premier League Daily.

L’ancien vainqueur du titre a suggéré que Conte demanderait au président de Tottenham « ce qu’il a fait aujourd’hui? », tandis que quelqu’un comme Fabio Paratici le « mettra dans le trou de l’oreille ».

STEVEN GERRARD À ASTON VILLA SE TROUVE.

BridTV

6566

STEVEN GERRARD À ASTON VILLA SE TROUVE.

898926

898926

centre

13872

Le nouvel homme de la pirogue de Tottenham est un entraîneur très exigeant et quelqu’un qui ne prend aucune bêtise de la part de personne.

Mais c’est ce dont les Spurs ont besoin s’ils veulent avancer et mettre des trophées dans leur armoire.

Sherwood sait exactement ce que c’est que de traiter avec Levy et d’être sur ce terrain d’entraînement de Tottenham sous cette immense pression.

Et il a expliqué comment les choses pourraient se dérouler avec Conte maintenant à Hotspur Way.

« Cet homme (Conte) est très exigeant », a déclaré Sherwood. « Il y verra Daniel Levy tous les jours.

«Je ne suis pas sûr qu’il ait déjà eu ce genre de dynamique auparavant lorsqu’il s’entraîne tous les jours et qu’il y voit le président du club de football.

« Il demandera à Daniel ‘ce qu’il a fait aujourd’hui ?’ Je suis sûr. Et Paratici le mettra également dans le trou de l’oreille.

Photo de Julian Finney/.

L’homme clé dans tout cela est Paratici parce qu’il est comme la couverture de confort entre la relation Conte et Levy.

Alors que beaucoup se tournent vers Conte dans la pirogue, son compatriote à l’étage pourrait bien jouer un rôle tout aussi important au cours de ces prochaines années dans le nord de Londres.

Il ne s’agit pas seulement de réparer les Spurs sur le terrain de jeu, mais aussi d’améliorer leur prise de décision en dehors du terrain.

Conte et Paratici ont tous deux fait leurs preuves en Italie, et en tant que partenariat, il s’agit maintenant de tenir les promesses et de donner au club ce que veut son nouveau manager.

Dans d’autres nouvelles, « Sans loyer dans la tête de Ronaldo » : certains fans de Fulham sont abasourdis par les exploits de Mitrovic pour la Serbie