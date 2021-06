Sheryl Crow et Indigo Girls se produiront au “Girls Just Wanna Weekend”

Le week-end Girls Just Wanna de Brandi Carlile, un concert à destination des vacances produit par Cloud 9 Adventures en partenariat avec The Bowery Presents, sera de retour au Hard Rock Hotel tout compris de Riviera Maya, au Mexique, du 1er au 5 février 2022. L’événement présente à nouveau une gamme entièrement féminine.

En plus de plusieurs ensembles de Carlile, l’événement comprendra des performances de Sheryl Corbeau, Tanya Tucker, Filles Indigo, Lucius, Prix ​​de Margo, Yola, KT Tunstall, Allison Russell, Amythyst Kiah et Katie Pruitt, ainsi que des invités spéciaux.

La tête d’affiche Sheryl Crow a eu quelques mois passionnants, a récemment annoncé une performance en direct. Sheryl a récemment partagé l’interprétation de “It Don’t Hurt” de son premier concert en streaming solo et multi-instrumental Sheryl Crow: The Songs And The Stories. L’événement complet sera diffusé ce vendredi prochain.

“J’ai écrit une chanson qui figurait sur mon deuxième album The Globe Sessions intitulée” It Don’t Hurt “”, a déclaré Crow en présentant le morceau, “et elle a été inspirée par une relation qui a mal tourné avec quelqu’un que je n’aurais probablement pas dû avoir. été avec en premier lieu.

Les invités qui assisteront au festival auront le choix de séjourner dans deux complexes tout compris pour le week-end Girls Just Wanna : Hard Rock Hotel ou UNICO 20°87° Resort, un complexe de luxe réservé aux adultes situé à seulement 10 minutes de Hard Rock. Les forfaits tout compris offrent aux clients une variété d’hébergements aux deux endroits (y compris des suites en bord de scène et en bord de mer), un large éventail d’options de restauration, des spas de classe mondiale, des centres de remise en forme entièrement équipés et des boissons à volonté dans les bars des complexes et dans tous les concerts domaines. En plus des performances à Hard Rock, il y aura également une programmation quotidienne comprenant des activités et des sets en solo au bord de la piscine à UNICO, avec un service de navette porte-à-porte gratuit entre les deux complexes tout au long de la journée.

Les clients qui ont déjà acheté une pré-réservation ou qui se sont inscrits sur la liste d’attente peuvent réserver leurs forfaits tout compris le mardi 22 juin. Toutes les chambres restantes seront mises en vente au public le mercredi 23 juin à 13h00 HE/12h00 CT.

Les informations sur la programmation et les forfaits de billets sont disponibles sur le site Web officiel du week-end Girls Just Wanna.