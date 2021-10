Sheryl Crow partage certaines erreurs préférées

Sheryl Corbeau doit être l’une des artistes les plus malchanceuses à n’avoir jamais eu d’album n ° 1 dans son pays d’origine – ou, d’ailleurs, sur l’un de ses marchés internationaux les plus prospères, le Royaume-Uni.

À la maison, elle a atteint le Top 10 du palmarès des albums à neuf reprises (dont une fois avec une compilation) et a atteint la deuxième place trois fois de suite. Au Royaume-Uni, elle a eu six albums dans le Top 10 et, incroyablement, a décroché la deuxième place trois fois de suite là-bas aussi. Ce total comprenait l’album qui est entré dans le compte à rebours américain le 17 octobre 1998, The Globe Sessions.

Nommé d’après l’un de ses lieux d’enregistrement, Globe Studios à New York (avec d’autres sessions ayant lieu au Sunset Sound à Los Angeles), cette troisième sortie en studio fait suite au succès massif de Crow avec à la fois Tuesday Night Music Club et son éponyme suivre. L’artiste elle-même a de nouveau occupé le fauteuil du producteur, comme elle l’avait fait sur Sheryl Crow.

The Globe Sessions a bien démarré avec la sortie, juste avant l’album, de son single phare « My Favorite Mistake ». Cela est devenu un hit du Top 10 aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la liste des artistes internationaux au Japon, menant aux autres singles « There Goes The Neighborhood » et « Anything But Down ». Tous les trois étaient des hits n ° 1 sur le palmarès des albums alternatifs pour adultes de Billboard.

« There Goes The Neighborhood » a présenté une apparition de longue date Pierres qui roulent collaborateur Bobby Keys au saxophone. Parmi les autres invités sur le plateau figuraient Benmont Tench des Heartbreakers et d’autres personnalités telles que Lisa Germano, Mitchell Froom et Wendy Melvoin. Au milieu des nouvelles compositions de Crow, il y avait une inclusion notable de la plume de Bob Dylan. Il lui a donné le « Mississippi », alors inédit, un extrait de ses sessions Time Out Of Mind. Dylan a réenregistré sa propre version pour Love and Theft en 2001.

« Poussée passionnée »

Les critiques ont applaudi le sens de la créativité non forcée du nouvel album. « Pour Crow », a écrit James Hunter dans Rolling Stone, « The Globe Sessions n’est pas un gros disque pop découvert à un pouce de sa vie :« Voici quelques choses que j’ai enregistrées », suggère le titre de l’album. En fin de compte, c’est le chant de Crow qui unit le disque et transmet sa poussée passionnée.

The Globe Sessions a atteint le numéro 5 aux États-Unis, où il a remporté un Grammy du meilleur album rock, et a commencé sa séquence de trois numéros 2 d’affilée au Royaume-Uni. Cette course a été maintenue par C’mon C’mon et The Very Best of Sheryl Crow.

