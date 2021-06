Sheryl Crow s’ouvre sur le harcèlement du manager de Michael Jackson .

Sheryl dit qu’elle “a subi du harcèlement sexuel” (PhotoGary Miller/.)

Sheryl Crow a dévoilé les accusations selon lesquelles elle aurait été harcelée sexuellement par le manager de l’époque de Michael Jackson, Frank DiLeo, alors qu’elle était la choriste de la pop star.

La star a donné 123 concerts en 16 mois sur la route avec Jackson – décédé en 2009 – et bien qu’elle ait dit qu’il était « incroyable » de travailler aux côtés de la pop star, elle a ajouté qu’elle « avait suivi un cours accéléré dans l’industrie de la musique ».

Parlant davantage de l’expérience maintenant, Crow a accusé le manager de la star de “harcèlement sexuel soutenu” et de menacer de ruiner sa carrière si elle en parlait à quelqu’un.

DiLeo – décédé en août 2011 des suites d’une opération cardiaque à l’âge de 63 ans – avait dirigé Jackson à la fin des années 1980 ainsi qu’en 2009 avant la mort de la star.

Crow avait précédemment révélé son expérience avec lui dans ses mémoires Words + Music, alléguant que DiLeo avait planté des histoires de tabloïd sur elle et Jackson, dont une alléguant qu’on lui avait offert 2 millions de dollars (1,4 million de livres sterling) pour avoir son bébé, “à faire Mike a l’air de s’intéresser aux femmes.

Elle s’est davantage ouverte dans une interview avec The Independent ce week-end, en déclarant: ” C’est vraiment intéressant de revenir en arrière et de revoir certaines de ces vieilles choses et les expériences qui les ont accompagnées, puis de les comparer avec où nous en sommes maintenant.

Crow aux côtés de Jackson en 1988

” Pour pouvoir jouer ce truc sur le long épisode de harcèlement sexuel que j’ai enduré pendant la tournée de Michael Jackson et en parler au milieu du mouvement #MeToo … on a l’impression que nous avons parcouru un long chemin, mais ce n’est pas le cas. « Je n’ai pas l’impression d’en être encore là. »

Le chanteur de All I Wanna Do a ajouté : ” La naïveté est une si belle chose. C’était incroyable à tous égards, forme et forme pour un jeune d’une très petite ville de voir le monde et de travailler avec sans doute la plus grande pop star. Mais j’ai aussi suivi un cours accéléré dans l’industrie de la musique.’

Parlant de sa décision de parler de la tournée dans ses mémoires, elle a dit que “c’était la première fois que j’en parlais et que c’était vraiment inconfortable, mais pour moi, c’était tellement plus stimulant de pouvoir parler à ce sujet et ensuite jouer la musique qui s’en est inspirée ».

Après son passage en tant que choriste de Jackson, Crow a poursuivi une carrière solo réussie avec son premier album, Tuesday Night Music Club en 1993, qui s’est vendu à huit millions d’exemplaires dans le monde. Le troisième single, All I Wanna Do, a atteint la deuxième place du Billboard Hot 100 tandis que Crow a remporté trois Grammy Awards en 1995 pour le record de l’année, le meilleur nouvel artiste et la meilleure performance vocale pop féminine.



