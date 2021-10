Sheryl Underwood est reconnaissable dans le rôle de NFLer Lamar Jackson pour l’épisode d’Halloween de ‘The Talk’

*Co-animateur de « The Talk » Sheryl Underwood est prête pour Halloween, et lundi, elle était à peine reconnaissable habillée en athlète professionnelleet Lamar Jackson pour l’épisode sur le thème d’Halloween de la série.

Co-hôtes Amanda Kloots, Akbar Gbajabiamila, Jerry O’Connell et Nathalie Morales portait également des costumes sur le thème du sport, que le spectacle a partagés sur Instagram. C’était le costume de Sheryl en tant que quart-arrière de l’équipe de football des Baltimore Ravens dont les fans raffolent le plus. Regardez le clip Instagram ci-dessous.

LIRE LA SUITE: Sharon Osbourne révèle que les producteurs de ‘The Talk’ ont envoyé Sheryl Underwood à Anger Management

Tel que rapporté par The Sun, un fan a écrit : « Sheryl s’est déguisée en notre Raven LAMAR JACKSON pour Halloween. Merci de représenter Baltimore.

Un autre a ajouté : « Merci Sheryl de représenter la meilleure équipe de football…. LES CORBEAUX DE BALTIMORE !!!”

Un troisième a commenté : « J’ai hâte, ça devrait être drôle. Vous faites tous un si bon travail ! Je déteste si je manque votre émission à tout moment. J’adore vos discussions en quelque sorte, cela fait juste mon après-midi. Continue le bon travail. »

Sheryl s’est aussi déguisée en chanteuse pop Lizzo.

Jerry habillé comme Harry Styles et star de la NFL Tom Brady. Nathalie habillée en Ariana Grande et star du football féminin des États-Unis Megan Rapinoé. Akbar habillé en Bruno Mars et Shaquille O’Neil, et Amanda déguisée en Lady Gaga et Lindsey Vonn.

Pendant ce temps, Salle Tamron Cardi B canalisé pour Halloween – voir ci-dessous.