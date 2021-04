Sheryl Underwood n’a pas parlé à Sharon Osbourne depuis la controverse: «  C’était un traumatisme  »

Sheryl Underwood a rompu son silence sur la controverse qui a éclaté aprèsr Sharon Osbournel’attaque contre elle et la sortie subséquente d’Osborne de The Talk.

Underwood a abordé les retombées de son podcast dans une série en trois parties intitulée «Sharon Walks Away», sur son offre du 3 avril. La bande dessinée et co-animatrice de The Talk a partagé ce qui lui traversait l’esprit lors de l’émission du 10 mars.

Osborne, 68 ans, est devenu défensif après avoir soutenu Piers Morgan suite à sa critique de Meghan Markleles révélations de Oprah Winfrey lors de leur entretien.

La duchesse de Sussex a affirmé qu’elle avait été laissée suicidaire et qu’elle avait fait face au racisme au sein de l’institution de la famille royale britannique. Osbourne a défendu Morgan et Underwood l’a confrontée à ce sujet à l’antenne.

« Dans mon ventre, je pensais que cela allait aller à gauche », a déclaré Underwood. «Et donc je voulais le mettre dans son bon ordre, être très calme, mais il y avait quelques personnes qui m’ont critiqué à ce sujet – ‘Pourquoi donnez-vous des f – à propos des sentiments de quelqu’un? Ils ne disent rien du vôtre. Il ne s’agit pas de la réaction de la personne, mais de moi et de la personne que j’essaie d’évoluer et de devenir mature.

Au cours de l’échange houleux, Osborne a dit à Underwood de ne pas commencer à pleurer lorsque son co-animateur semblait devenir émotif. Elle souhaitait en outre qu’Underwood «l’éduque» sur les raisons pour lesquelles Morgan était perçu comme raciste.

CBS a mis l’émission en pause et une plainte a été déposée au sujet d’un environnement de travail hostile. Journaliste Yashar Ali a rapporté qu’Osbourne était accusé d’avoir fait des commentaires racistes par d’anciens coanimateurs Holly Robinson Peete et Julie Chen, affirme que Osbourne a nié.

CBS a annoncé le mois dernier qu’Osbourne ne reviendrait pas à The Talk dont elle est partie depuis ses débuts il y a 11 ans.

Le réseau a déclaré que le comportement d’Osbourne «ne correspondait pas à nos valeurs pour un milieu de travail respectueux. Nous n’avons pas non plus trouvé de preuves que les dirigeants de CBS aient orchestré la discussion ou aveuglé l’un des hôtes. «

Underwood a regretté la controverse, mais a admis qu’elle était peut-être inévitable.

«Parfois, dans la vie, quelque chose se passe et vous dites: ‘Mon Dieu, si j’aurais juste…’ Il n’y a rien que je pourrais avoir ‘juste aurais’ – cela allait arriver, hors de mon contrôle», dit-elle. «Parfois, vous ne voulez pas savoir ce que vous savez, vous ne voulez pas ressentir et entendre ce que vous ressentez et entendez, vous ne voulez pas accepter ce que vous devez accepter.»

Les coanimateurs de «The Talk» (de gauche à droite) Elaine Welteroth, Carrie Ann Inaba, Sharon Osbourne, Sheryl Underwood et Amanda Kloots. (CBS)

Underwood a admis qu’elle avait «entendu des choses» sur le racisme présumé d’Osbourne.

«J’avais entendu des choses, et j’ai reçu des appels téléphoniques de ceci et de cela», se souvient Underwood pendant le podcast. «J’ai dit: ‘Merci pour l’information.’ Parce que écoutez, dans ce métier, vous avez tous les types de personnalités, n’est-ce pas?

Underwood a également admis qu’elle n’avait pas parlé à Osbourne depuis l’incident du 10 mars et qu’elle travaillait toujours sur le pardon. Mais elle voulait que l’on sache qu’elle aime toujours le natif britannique.

«Beaucoup de gens ont dit que« Sharon Osbourne n’était pas votre amie ». Je peux voir ce que ressentent les gens. Je peux voir cela », a déclaré Underwood. «Beaucoup de gens pensaient, qui ferait ça? Quel ami ferait ça?

«J’aime toujours les Osbournes, d’après ce que j’en sais. Je ne sais rien d’autre que ce que j’ai vécu avec eux, et cette chose qui s’est produite me déçoit », a-t-elle ajouté. «Et peut-être que les gens ne veulent pas m’entendre dire:« J’aime toujours les Osbournes ». Je ne dis pas que j’aimais être traité comme j’étais traité. Je suis très déçu. Et j’essaie simplement de comprendre mes sentiments à ce sujet parce que c’était un traumatisme.

En réponse aux commentaires d’Underwood, Osbourne a fourni les messages texte du Daily Mail qu’elle aurait envoyés à Underwood.

«Je n’ai pas seulement envoyé ces messages à Sheryl, mais je lui ai présenté mes excuses en personne dans sa loge», a-t-elle déclaré mardi au journal. «Pourquoi dites-vous que je ne me suis jamais excusé Sheryl? Qu’est-ce que tu essaies de me faire? Pourquoi essayez-vous de détruire ma réputation? Soyez juste honnête. Dis-moi. »

The Talk reviendra avec de nouveaux épisodes le 12 avril avec Underwood et ses co-animateurs Elaine Welteroth, Amanda Kloots, et Carrie Ann Inaba.

