Shevchenko annonce qu’il n’est plus sélectionneur de l’Ukraine

Dance Church s’est associé à Pioneer Square Labs pour lancer un produit de streaming en ligne appelé Dance Church Go. (Photo de l’église de la danse) Un samedi matin brumeux plus tôt ce mois-ci, j’étais parmi des centaines de personnes rassemblées sur la pelouse du Seattle Center, dansant comme si personne ne regardait. L’événement a […] More