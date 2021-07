Shevchenko et la dédicace à Besedin

in

01/07/2021 à 19:08 CEST

.

sélectionneur ukrainien Andriy Shevchenko a regretté la situation dans laquelle se trouve son joueur Artem Besedin, qui manquera le reste de l’Eurocup en raison de la blessure qu’il a subie lors du match contre la Suède, et a annoncé que le match de quart de finale contre l’Angleterre sera dédié à l’attaquant du Dynamo Kiev.

« Nous espérons qu’au final, les ligaments de son genou ne seront pas endommagés. Il a subi un coup très dur et nous sommes très contrariés par ce qui s’est passé, même si ce sont des choses qui se produisent dans le football. C’est le moment le plus difficile. Artem a passé des tests très difficiles ces dernières années. Nous le soutenons tous et les garçons joueront l’Angleterre pour Besedin & rdquor;, a déclaré Shevchenko lors d’une conférence de presse hier.

Besedin a dû déclarer forfait dans le prolongement du match des huitièmes de finale entre l’Ukraine et la Suède après avoir subi un dur tacle à la hauteur de son genou gauche par le Suédois Marcus Danielson, qui a été expulsé avec un carton rouge par l’arbitre italien Daniele Orsato après être allé à la vidéo.

La première étude menée par le médecin-chef de l’équipe, Artur Glushchenko, a révélé des dommages à diverses parties de sa jambe et on soupçonne que les ligaments croisés sont finalement endommagés. Le joueur est déjà à Kiev pour subir d’autres tests.