Shevchenko et le danger de la confiance du champion

Quand on parle de Valentina Shevchenko, on pense à Amanda Nunes. Ce sont les deux principaux de l’UFC (le Brésilien a la ceinture coq et plume) et la trilogie entre eux semble inévitable. Toutes les parties y pensent et la Péruvienne a été claire : “Je pense que c’est mon destin. Quand ça arrivera je serai prête, mais maintenant je suis concentrée sur ma division”, a-t-elle souligné avant exposer votre braguette pour la sixième fois. Il le fait ce samedi, à la co-star de l’UFC 266, contre Lauren Murphy.

La partie la plus compliquée du procès est l’esprit. Il a balayé la division et si vous lui faites confiance, la surprise peut arriver. Par conséquent, Shevchenko ne veut pas perdre le focus. Il sait que la confiance a mis fin à des règnes puissants comme le sien. Le Péruvien (nationalisé, né au Kirghizistan) a littéralement balayé la division. Il a battu tous les adversaires que l’UFC a placés pour lui et avec tous, il a été de loin supérieur. Il a remporté 14 de ses 16 derniers combats (les deux défaites, avant Nunes). Et il n’a pas perdu sept procès (dont six à la une). Il n’a pas de rival.

Lauren Murphy, 38 ans, arrive avec l’illusion d’une débutante. Il fait face au combat le plus important de sa carrière grâce au fait que Shevchenko a éliminé tous ses rivaux (il est numéro 3 au classement) et une séquence de trois victoires consécutives. L’Américaine a sa plus grosse arme dans son punch (53% de victoires par KO). Shevchenko est très rapide et lorsqu’elle parvient à mettre le combat au sol, dans cette division, elle est sans rivale. C’est ce que l’aspirante doit essayer et attendre que ses poings fassent le reste. Ce ne sera pas facile, puisque c’est devant une femme sans fissures. Lutte contre Murphy, mais aussi contre un éventuel relâchement. Vous ne pouvez pas vous le permettre.