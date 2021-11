Shia LaBeouf chez Chuck E. Cheese avec Mia Goth apparemment enceinte

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Shia LaBeouf pourrait bientôt vivre la vie de papa – en supposant que lui et Mia Goth attendent … et il semble bien qu’ils viennent de là.

L’acteur a été aperçu samedi dans un restaurant Chuck E. Cheese avec nul autre que sa petite amie, Mia, qui est peut-être encore sa femme, mais plus tard, où elle avait l’air très enceinte alors ils ont frappé les jeux d’arcade ensemble.

On nous a dit que c’était juste eux là-bas … pas d’autres enfants autour. Mais, sur la base de la large circonférence de la section médiane de Mia, nous supposerions qu’elle a un petit pain au four – et semble avoir environ 4/5 mois.

C’est un peu étrange que 2 adultes – et de futurs parents potentiels – s’amusent dans un endroit pour enfants … mais peut-être qu’ils se préparent juste pour ce qui va arriver et se préparent tôt. En tout cas, quelques félicitations pourraient être de mise ici.

Shia et Mia se sont récemment réconciliés … étant repérés ensemble et se mettant à l’aise depuis au moins l’année dernière – ceci après son bref passage avec FKA Brindilles. On les a même vus bercer à nouveau leurs alliances… quelque chose que tout le monde pensait avoir fini après 2018.

Vous vous souviendrez… SLB et MG s’est accroché en 2016, lors d’une cérémonie à Vegas, mais a semblé demander le divorce quelques années plus tard … car chaque partie a été vue en train de sortir avec d’autres personnes par la suite. On ne sait pas s’ils ont déjà été finalisés, et très probablement pas.

Si tel est effectivement le cas … alors ils pourraient être mariés en ce moment – ​​et pas seulement cela, pourraient bien être en devoir pour la première fois de maman et de papa dans un proche avenir. Aucun d’eux n’a d’enfants … ce serait leur premier – encore une fois, fonctionnant sous la présomption qu’ils sont toujours impliqués dans une relation amoureuse à ce stade … ce qui, selon la plupart des témoignages, semble certainement l’être.

Nous avons reçu un appel dans le camp de Shia pour voir s’il est, en fait, sur le point d’élever un enfant avec Mia … jusqu’à présent, aucun mot en retour.