Shia LaBeouf et Mia Goth déclenchent des rumeurs de grossesse avec une sortie Chuck-E-Cheese

Shia LaBeouf et Mia Goth ont été photographiées samedi dans un restaurant Chuck E. Cheese, et sur la base des photos, certains pensent que Goth est enceinte. Les deux jouaient à des jeux d’arcade ensemble sur les photos franches obtenues par TMZ, et Goth semblait porter un bébé. Cela soulève des questions sur leur statut relationnel.

Des témoins ont déclaré que LaBeouf et Goth étaient seuls chez Chuck E. Cheese et ont estimé en la regardant que Goth était enceinte d’environ cinq mois. Ils ont pensé que deux adultes pourraient changer de restaurant pour enfants en vue de leur première parentalité, bien que ce ne soit qu’une conjecture. Jusqu’à présent, ni l’acteur ni ses représentants n’ont émis de commentaire public sur ces photos ou les spéculations qui les entourent. TMZ n’a pas non plus révélé à quel endroit de Chuck E. Cheese ils ont été emmenés, bien que LeBeouf habite dans la région de LA.

Shia LaBeouf chez Chuck E. Cheese avec Mia Goth apparemment enceinte – https://t.co/cYa6WcNrCy#worldwidetweets pic.twitter.com/BTowPRmdTM – Tweets WorldWide (@WorldWideTweet3) 14 novembre 2021

LeBeouf et Goth se sont rencontrés pour la première fois en 2012 lors du tournage de Nymphomaniac ensemble. Ils sont sortis ensemble pendant un certain temps mais ont évité l’attention du public – au moins jusqu’en 2016, date à laquelle ils se sont mariés à Las Vegas. Les deux ont eu une « cérémonie d’engagement » supervisée par un imitateur d’Elvis, mais LaBeouf a révélé plus tard dans The Ellen DeGeneres Show qu’ils étaient légalement mariés.

LaBouf et Goth se sont séparés à l’automne 2018 et ont demandé le divorce. Tous deux sont ensuite sortis avec d’autres personnes – LaBeouf est ensuite sorti avec le chanteur FKA Twigs, qui l’a depuis accusé d’abus physiques, sexuels et émotionnels. Twigs a déposé une plainte contre LaBeouf en décembre 2020 et, dans sa réponse publique, LaBeouf n’a pas directement nié ses allégations.

Après Twigs, LaBeouf est brièvement sorti avec l’actrice Margaret Qualley. Les deux se sont séparés en janvier 2021 et Qualley a déclaré à Harper’s Bazaar qu’elle croyait aux allégations de Twigs contre LaBeouf.

Après que le procès de Twigs a été rendu public, LaBeouf a annoncé qu’il prenait une pause d’agir pour recevoir un traitement hospitalier pour des problèmes non spécifiés. Dans le passé, LaBeouf a eu des problèmes d’alcoolisme, de gestion de la colère et de stress post-traumatique. Selon un rapport de Variety, LaBeouf et ses représentants ont refusé de donner des détails sur son traitement plus tôt cette année.

Quant à Goth, c’est une actrice et mannequin anglaise de 27 ans pour qui Nymphomaniac était sa première apparition au cinéma. Elle a depuis joué dans des films tels que The Survivalist, A Cure for Wellness et Suspiria, ainsi que dans des émissions de télévision The Tunnel et Wallander. Ses représentants n’ont pas non plus commenté les spéculations sur son apparence avec Chuck E. Cheese.