Que? Shia Labeouf et Mia Goth sont les parents enceintes de Mia Goth ? Shia a été aperçu avec sa petite amie occasionnelle Mia Goth sur Chuck E. Cheese samedi et il semble que Mia soit enceinte. Alors, le couple attend un bébé…

Selon TMZ, samedi, le couple était au restaurant et il semble qu’elle soit toujours sa femme (selon le site Web), mais ce qui a attiré l’attention, c’est que Mia avait l’air très enceinte et qu’ils s’amusaient tous les deux à jouer à des jeux d’arcade. Il n’y avait que deux d’entre eux, il est supposé qu’en raison de la taille du baby bump de Goth, il doit être au 4ème 5ème mois de grossesse. Il semble étrange au site Web qu’ils jouaient à l’arcade dans un endroit pour enfants.

On dit que Mia et Shia se sont récemment réconciliés, vus très proches et amoureux depuis au moins l’année dernière, ceci après le bref passage de l’acteur avec FKA Twigs. Ils ont même été vus portant leurs alliances, ce que beaucoup pensaient être terminé en 2018.

Shia Labeouf et Mia Goth se sont mariés en 2016, lors d’une cérémonie à Las Vegas, mais apparemment, ils avaient demandé le divorce quelques années plus tard, chacun ayant ensuite de nouveaux partenaires. On ne sait pas si le mariage a pris fin, mais on pense que non.

Si c’est le cas, ils sont toujours maris et deviendront bientôt parents pour la première fois. Aucun d’eux n’a d’enfants.

En février, il a été signalé que l’acteur se retirait du métier d’acteur et qu’un mois plus tôt, il avait rompu avec Margaret Qualley.

Peu importe! Shia Labeouf et Mia Goth seront parents, Mia Goth enceinte ?