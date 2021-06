Shib Coin : est-ce même important si Shiba Inu tue Dogecoin ?

de Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) l’équipe aime vanter sa pièce SHIB comme étant “le DOGECOIN KILLER” (c’est le leur), mais si sa pièce bat Dogecoin (CCC :DOGE-USD) n’a aucune importance.

La pièce SHIB pourrait certainement continuer à augmenter, et cela pourrait être un tueur de Dogecoin, mais cela n’a aucune importance.

Être le tueur de Dogecoin ne donnera aucune validation à Shiba Inu à long terme. Une pièce mème qui bat une autre pièce mème est toujours fondamentalement instable.

Plus précisément, il existe de nombreux autres altcoins dont les perspectives ne s’estomperont pas à mesure que la foule des mèmes se désintéressera. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de mouvements de prix intéressants à court terme à Shiba Inu pour les spéculateurs crypto aux yeux d’aigle à négocier.

La bataille pour la légitimité de SHIB Coin

Dans les mauvaises nouvelles récentes, la possibilité d’échanger des pièces SHIB sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) a été retardé récemment en raison de « problèmes techniques ». Naturellement, le prix a baissé. Shiba Inu se négocie actuellement environ 10 % de moins qu’avant l’annonce.

Cependant, cela n’aura pas beaucoup d’importance à la fin.

Jetons un coup d’œil à la base de fans dédiée de Shiba Inu. Oui, sa communauté nombreuse et dynamique ne rend pas l’investissement dans Shiba Inu moins risqué, mais il peut certainement être une force puissante avec laquelle il faut compter.

Si quelque chose peut rapprocher SHIB de «la lune», c’est la communauté qui l’entoure – comme c’est le cas avec toutes les pièces meme. Mais il faudra un certain temps au SHIB pour prouver sa légitimité aux sceptiques.

Et l’existence de la pièce SHIB dépend de sa capacité à gagner et à maintenir beaucoup d’attention à long terme.

DOGE: The Meme Coin Poster-Enfant

Il suffit de regarder Dogecoin, que beaucoup de gens croient encore être une arnaque bien que DOGE ait environ huit ans.

DOGE a commencé comme une pièce de monnaie dirigée par la communauté en 2013, et il continue d’être une force avec laquelle il faut compter en raison de son énorme présence culturelle croissante. Des tweets d’Elon Musk aux apparitions de Nascar, la crypto originale basée sur shiba inu a survécu à ce jour parce que les gens l’ont poussée à ses sommets actuels – plus de 350 000 % de plus qu’elle ne l’était à son point le plus bas en 2015.

Le mot “meme” apparaît partout, mais il est important de se rappeler exactement ce que cela signifie lorsqu’il s’agit de “meme coins”. Selon le Cambridge English Dictionary, un mème est « une idée, une image, une vidéo, etc. qui se propage très rapidement sur Internet ».

Certaines cryptos vont se développer car ce sont des innovateurs technologiques qui profitent à l’ensemble de la technologie et de la société blockchain. Ethereum (CCC :ETH-USD) a ajouté des fonctionnalités à la technologie derrière Bitcoin (CCC :BTC-USD), par example. C’est pourquoi Ethereum est si populaire à ce jour.

Il a fait progresser la technologie et a profité à ceux qui l’ont adopté. D’autres altcoins qui se font remarquer ces jours-ci améliorent certains aspects d’Ethereum.

La pièce SHIB, en revanche, n’innove pas du tout. Il ne fonctionne même pas sur son propre réseau. C’est un jeton basé sur Ethereum.

En conséquence, la pièce SHIB doit se frayer un chemin jusqu’au sommet, ou où qu’elle se termine.

Vivre par la communauté, mourir par la communauté.

C’est pour cette raison que nous ne pensons pas que les nouvelles de Coinbase devraient inquiéter les fans de SHIB. DOGE a fait face à des revers bien pires et a survécu. Un retard comme celui-ci ne fera aucune différence à long terme.

Le résultat sur SHIB Coin

La pièce SHIB rebondira sans aucun doute. Et peut-être qu’il connaîtra d’autres gains impressionnants à l’avenir. Peut-être qu’il éliminera même DOGE.

Cela signifie-t-il que quelqu’un devrait investir dans la pièce SHIB maintenant? Achetez la trempette, non?

Alors que Shiba Inu peut être un pari amusant, bien que très risqué pour certains, ce n’est tout simplement pas pour nous.

Notre objectif est de découvrir des blockchains innovantes qui changent la vie. Cryptos avec beaucoup moins de risques, mais des chances égales de gains.

Ainsi, alors que certaines personnes recherchent un moonshot à faible effort avec un mème crypto comme celui-ci, nous sommes occupés à nous pencher sur les recherches effectuées par des groupes et des entreprises de crypto, dénichant les paris ultimes et les plus asymétriques.

Par exemple, nous parions sur Cardano (CCC :ADA-USD) pour diverses raisons. Mais ce n’est pas de loin notre choix de crypto le plus précieux. Il existe plusieurs autres cryptos avec un potentiel de hausse encore plus grand, et encore beaucoup moins de risques que la pièce SHIB. Nous ne pouvons tout simplement pas tous les partager ici…

