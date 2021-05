SHIB et 4 autres cryptos sur le thème du chien qui cherchent à être le prochain Dogecoin

Dogecoin (CCC:DOGE-USD) a pris Wall Street par surprise, atteignant de nouveaux sommets au-dessus de 73 cents jusqu’au début du mois de mai. Cependant, la surprise encore plus grande a été le rassemblement qui en a résulté dans les cryptos sur le thème des chiens.

Les cryptos sur le thème des chiens ont été, pendant un très bref moment, une blague jouant sur le succès de DOGE. Ensuite, ils ont également commencé à s’apprécier rapidement. Le résultat est tout un écosystème de pièces de monnaie et de jetons pour chiens qui prennent des logos de mascotte de chiot similaires à ceux du DOGE original.

Les cryptos canins qui descendent du Dogecoin original sont tous volatils – des actifs à haut risque et potentiellement très rémunérateurs. Ce sont tous des jeux «communautaires», ce qui signifie que les prix dépendent fortement de l’activité des investisseurs et pas du tout des transactions commerciales typiques qui façonnent les cryptos comme Ethereum (CCC:ETH-USD) ou alors BinanceCoin (CCC:BNB-USD). Ils ont aussi souvent des approvisionnements totaux très élevés.

Malgré ces risques, les cryptos canins génèrent des rendements massifs pour certains investisseurs. Et avec ces devises qui rebondissent rapidement après ce qui aurait pu être une vente dévastatrice, il semble qu’elles pourraient avoir plus de longévité qu’on ne le pensait auparavant.

Cela dit, jetons un coup d’œil à certains de ces cryptos populaires pour chiens, afin que vous puissiez voir ce qui motive cet étrange écosystème cryptographique. Les pièces de théâtre populaires sur le thème des chiens comprennent:

Shiba Inu (CCC:SHIB-USD)

Dogecoin Tueur (CCC:LAISSE-USD)

Kishu Inu (CCC:KISHU-USD)

Dogelon Mars (CCC:ELON-USD)

EtherBone (CCC:ETHNB-USD)

Cryptos sur le thème du chien: Shiba Inu (SHIB-USD)

Shiba Inu est l’un des premiers jetons directement lancés en réponse au succès de Dogecoin. En fait, en regardant le livre blanc de SHIB, le développeur a clairement indiqué que l’utilité du jeton était de sauter le pas sur le succès de DOGE.

Shiba Inu est un jeton basé sur Ethereum qui, selon le livre blanc, dispose d’un approvisionnement de 1 quadrillion SHIB. Le but du jeton est d’encourager la détention plutôt que la vente. Pour ce faire, il offre des récompenses aux utilisateurs qui jalonnent leurs jetons avec un jeton de gouvernance appelé BONE, qui n’est pas encore disponible.

Shiba Inu est entré un peu dans le cycle de l’actualité ces derniers jours. Une chose que vous remarquerez en lisant à propos de ces jetons est que souvent, les développeurs offriront une partie importante de l’offre totale. Dans le cas de SHIB, 50% de l’offre totale de 1 quadrillion a été offerte au portefeuille du fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin. C’est un «geste de bonne volonté», selon les développeurs. L’autre 50% est verrouillé dans Uniswap (CCC:UNI-USD) pour les investisseurs à acheter.

Le problème avec les cadeaux de jetons massifs que beaucoup de ces jetons de chien distribuent est qu’ils peuvent entraîner des problèmes lorsqu’ils sont déplacés. Plus tôt cette semaine, Buterin a déplacé une partie massive de l’offre de SHIB, faisant finalement don d’un milliard de dollars en SHIB à un fonds de secours Covid-19 pour l’Inde. Le geste de bonne volonté avait fait monter en flèche la valorisation du jeton, ce qui à son tour a conduit à des ventes de panique.

SHIB s’est heureusement rétabli depuis lors, une démonstration de la solidité de la communauté. Vous pouvez acheter SHIB pour une fraction de centime sur Binance, ou attendre le lancement de son échange interne ShibaSwap pour acheter le vôtre.

Dogecoin Killer (LEASH-USD)

Le Dogecoin Killer, ou LEASH, est un produit de la même équipe de développement que SHIB. Ce qui est intéressant à propos de LEASH, c’est qu’il fonctionne dans le même écosystème Shiba, bien que d’une manière différente.

Le Dogecoin Killer est vraiment la version la plus volumineuse et la plus hargneuse de SHIB. L’offre totale de LEASH est nettement inférieure à 107 647 jetons. La faible offre a fait grimper la demande, envoyant la valeur d’un jeton LEASH à 5100 $. Selon le livre blanc, le jeton a enregistré des gains de 6 500 000% au début du mois de mai.

L’attrait de LEASH n’est pas seulement l’appréciation rapide d’un jeton très recherché. Les jetons LEASH peuvent être misés pour des rendements élevés de son pool de liquidité sous la forme de jetons xLEASH, annoncés pour offrir des rendements jusqu’à trois fois. De plus, lors du lancement de ShibaSwap, le staking LEASH générera les mêmes jetons BONE que le staking SHIB. Les jetons BONE sont des jetons de gouvernance, ce qui signifie qu’ils donnent aux détenteurs le droit de vote sur les propositions pour la communauté Shiba.

Tout cela peut sembler compliqué, mais c’est une communauté cryptographique passionnante. Ce qui retient SHIB et LEASH, c’est le fait que l’échange ShibaSwap n’a pas été lancé. Une fois ce projet clé révélé, les investisseurs devraient porter une attention particulière à ces copains chiots.

Cryptos sur le thème du chien: Kishu Inu (KISHU-USD)

Kishu Inu est un autre jeton Ethereum qui prend un morceau du livre de jeu de DOGE. Plutôt que de tomber sur le trope Shiba de DOGE et SHIB, Kishu se distingue en se déguisant en parent éloigné du Shiba Inu, le Kishu.

L’objectif de Kishu Inu est d’être la première des pièces sur le thème du chien à développer et à mettre en œuvre un plan solide pour l’avenir. On ne sait pas encore ce que c’est, mais la portée du projet est censée s’étendre au-delà de l’objectif d’être une simple pièce de monnaie. Le livre blanc de KISHU mentionne un DApp agricole entrant, comme celui de ShibaSwap de Shiba, et la création de NFT. Il sera intéressant de voir comment Kishu prévoit de se réaliser pleinement à l’avenir.

Pour l’instant, c’est assez divertissant pour voir ses gains. KISHU est en hausse de 143% aujourd’hui, suite d’une semaine agitée pour le token. Le volume des transactions montre un vif intérêt des investisseurs, en hausse de 115%.

Dogelon Mars (ELON-USD)

Laika a peut-être été le premier chien dans l’espace, mais Dogelon est le premier chien à aller sur Mars. Ce jeton combine deux des tropes préférés de la crypto: les chiens et les voyages dans l’espace. Evidemment, le token ELON tire son nom de M. Elon Musk, SpaceX extraordinaire et avocat Dogecoin. Le jeton est l’un des plus récents de la classe de plus en plus omniprésente des cryptos canins.

ELON est un jeton simple, adoptant de nombreux traits de ses prédécesseurs. Comme le reste du pack, il a une réserve de jetons élevée de 1 quadrillion. La moitié de l’approvisionnement a été envoyée dans le portefeuille de Vitalik Buterin. L’autre 50% se trouve dans un pool de liquidité Uniswap verrouillé avec son appariement ETH.

Dogelon Mars reconnaît que beaucoup de cryptos qui semblent être des escroqueries. ELON ne revendique pas seulement sa légitimité avec son don Buterin et son pool de liquidités verrouillé; il cherche à aider activement les victimes d’escroqueries.

Bien qu’il n’y ait pas de livre blanc, Dogelon a un site Web détaillé où il répertorie son objectif et les détails de l’offre. Le développeur souligne qu’ELON est le véritable jeton de communauté. La communauté est poussée à aider les personnes qui ont perdu de l’argent à cause des escroqueries cryptographiques en larguant ELON. Le développeur Elon espère, à travers le projet Dogelon, favoriser une communauté où les détenteurs de crypto peuvent se surveiller les uns les autres.

L’offre de jetons ne fluctue pas comme les jetons déflationnistes tels que SHIB ou KISHU. Pourtant, la demande augmente alors même que l’offre reste la même. ELON est en hausse de 32% sur la journée, même avec un volume de trading en baisse significative. Bien qu’il soit prouvé que cet effort de parachutage communautaire gagnera du terrain, c’est un concept réconfortant; une preuve que, grâce à tous les gains recherchés par les investisseurs, les gens se recherchent encore les uns les autres.

Cryptos sur le thème du chien: EtherBone (ETHBN-USD)

EtherBone est le jeton d’un véritable amoureux des chiens. La crypto ETHBN combine la technologie blockchain et l’amitié animale dans le même package.

EtherBone est le produit de DogData, une organisation de chenil estonienne qui espère créer un vaste réseau de chiens peer-to-peer. Grâce à DogData, la possession de chiens, l’élevage de chiens et l’exposition de chiens peuvent être gérés et payés entièrement via la blockchain.

DogData possède un certain nombre de premières: c’est le premier registre international de chiens blockchain, le premier registre blockchain de vaccination des chiens et le premier contrat de vente intelligent pour les achats de chiens. Les outils pédagogiques sont une fonction importante de DogData. En mettant l’accent sur l’élevage, les utilisateurs peuvent en apprendre davantage sur le processus et même utiliser une application d’IA pour prédire les races. Les propriétaires de chiens peuvent également trouver une mine d’informations sur les soins des chiens ainsi que pour une utilisation quotidienne.

En dehors des utilisations très fonctionnelles et pratiques de la blockchain de DogData, EtherBone est un énorme attrait pour les propriétaires de chiens. Les jetons peuvent être utilisés sur un marché blockchain 4Dogs pour des produits à prix réduit. Ils peuvent également être utilisés pour les transactions de contrats intelligents pour chiens, qui permettent aux utilisateurs d’acheter leur propre ami canin via la blockchain.

Gagner des jetons sur la blockchain est aussi simple que d’offrir ses connaissances canines. La blockchain DogData récompense les utilisateurs pour avoir répondu aux questions d’autres utilisateurs avec des «primes EtherBone».

EtherBone est un token vieux de deux ans, avec le lancement de l’écosystème DogData en 2019. Cependant, avec la recrudescence de l’intérêt des investisseurs pour les «dog coins», EtherBone suscite l’intérêt grâce à ses applications du monde réel.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.