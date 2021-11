SHIB INU : une récente chute prouve que Shiba Inu est un jeu dangereux

Les événements récents, accompagnés d’un peu de recherche et de bon sens, illustrent pourquoi investir dans Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) est si dangereux. En effet, des preuves récentes indiquent que ma caractérisation précédente de la crypto-monnaie comme similaire à un jeu de « patate chaude » est exacte.

Plus précisément, au cours des deux dernières semaines, « la vente émouvante et rumeur de Shiba Inu par une seule personne » a stoppé l’élan auparavant énorme de la crypto-monnaie dans son élan. Pendant ce temps, une disposition d’une nouvelle loi pourrait facilement déclencher une autre grande glissade de la monnaie canine.

Shiba Inu dégringolé par une personne

Début novembre, il a été signalé qu’un milliardaire propriétaire de Shiba Inu avait transféré des quantités égales de pièces à quatre endroits distincts. À la suite de la rumeur, comme je l’ai noté plus tôt, l’élan auparavant gigantesque de la crypto-monnaie a été complètement interrompu.

L’épisode montre les dangers d’investir dans un actif « patate chaude » comme Shiba Inu en particulier et la grande majorité des crypto-monnaies en général. En conséquence, tout événement ou rumeur qui brise cette croyance peut facilement déclencher une énorme quantité de vente de panique.

Pour illustrer davantage ce point, examinons les performances d’un actif adossé à des entreprises et à des produits réels et précieux dans une situation similaire. je vais utiliser Nvidia (NASDAQ :NVDA) par exemple.

S’il y avait des rumeurs selon lesquelles un énorme milliardaire détenteur d’actions NVDA allait vendre toutes ses actions, le cours de l’action de la société pourrait chuter de 5 à 10 % en une journée et de 10 à 20 % en une semaine ou deux. Mais il ne tomberait pas en panne à près de 50% en deux semaines.

Ce n’est pas à cause d’un complot ou d’une sorte de coïncidence. C’est parce que ceux qui détiennent la part du lion des actions de NVDA ne l’ont pas simplement acheté parce qu’ils pensent que ce sera un « moonshot ». Au contraire, ils savent que l’entreprise a des ventes énormes, se développe rapidement et un avenir très brillant.

Un changement fiscal pourrait déclencher une baisse de toutes les cryptos

Dans le projet de loi sur les infrastructures récemment promulgué se trouve une disposition qui pourrait avoir un impact majeur sur Shiba Inu et tous les autres cryptos.

Plus précisément, la loi obligera les bourses de crypto à déclarer tous les achats et ventes de crypto à l’IRS. En conséquence, tous les acheteurs et vendeurs de cryptos devront déclarer toutes leurs transactions à l’IRS.

Cela, à son tour, obligera de nombreuses personnes à payer des impôts sur leurs gains cryptographiques pour la première fois. En conséquence, les cryptos pourraient devenir beaucoup moins attrayants pour de nombreuses personnes.

De plus, l’IRS pourrait potentiellement trouver plusieurs façons de rendre l’investissement dans les cryptos moins agréable. L’agence pourrait, par exemple, créer des règles de reporting particulièrement difficiles et poser de nombreuses questions aux investisseurs crypto sur leurs transactions.

Pris ensemble, ces facteurs pourraient étouffer la demande de cyrptos, entraînant des baisses de prix qui pourraient envoyer de nombreux investisseurs en mode «vente de panique». Et cette vente de panique pourrait faire chuter les devises.

L’essentiel sur Shiba Inu

La vente potentielle de pièces Shiba Inu par un milliardaire anonyme et le retrait ultérieur de la crypto indiquent qu’il s’agit d’une bulle traditionnelle.

Pendant ce temps, des changements dans la législation fiscale et les nouvelles règles de l’IRS pourraient considérablement réduire la demande de cryptos, provoquant la chute de Shiba Inu et de nombreux de ses pairs.

Compte tenu de ces points, je continue d’exhorter les investisseurs à vendre Shiba Inu.

