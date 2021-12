SHIB, RGT et AMPL abandonnent le commentaire de la Fed en publiant des gains à deux chiffres

La volatilité a fait son apparition pour un deuxième jour après les craintes croissantes de la nouvelle variante Omicron COVID-19 et l’admission de la Réserve fédérale qu’un ajustement plus tôt que prévu de son programme d’achat d’obligations continue d’avoir un impact sur les marchés boursiers mondiaux. L’impact de ces inquiétudes semble avoir affecté le prix du Bitcoin et ce matin, l’actif numérique a reculé de son sommet intrajournalier à 59 175 $, tombant à un creux de 55 875 $.

Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour les détenteurs de crypto-monnaie, car divers altcoins ont enregistré des gains notables au cours des dernières 24 heures.

Top 7 des devises avec le changement de prix le plus élevé en 24 heures. Source : Cointelegraph Markets Pro

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les plus grands gagnants au cours des dernières 24 heures ont été Shiba Inu (SHIB), Rari Governance Token (RGT) et Ampleforth (AMPL).

Shiba Inu révèle son plan de match et son métaverse

Shiba Inu est une pièce de monnaie qui fonctionne sur le réseau Ethereum (ETH) et a gagné en popularité au cours de 2021 en adoptant les tendances émergentes telles que les jetons non fongibles (NFT) et la finance décentralisée (DeFi).

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour SHIB le 29 novembre, avant la récente flambée des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité de négociation.

Score VORTECS™ (vert) vs. Prix ​​SHIB. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, alors que le score VORTECS ™ pour SHIB a été relativement stable au cours de la semaine dernière, le système d’alerte NewsQuakes ™ de Cointelegraph Markets Pro a publié trois mises à jour environ 15 heures avant que le prix n’augmente de 42% le jour suivant.

La flambée des prix de SHIB intervient après le jeton coté à la bourse Kraken et l’annonce que Shiba Inu s’est associé à William Volk, l’ancien vice-président de la technologie d’Activision, pour créer des jeux pour l’écosystème du projet et une incursion dans le métaverse.

Rari Capital vaut 1,5 milliard de dollars

Le jeton de gouvernance de Rari est le jeton natif de Rari Capital, un roboadvisor DeFi non dépositaire qui permet aux utilisateurs de gagner de manière autonome des retours sur leurs avoirs en crypto-monnaie.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour RGT le 25 novembre, avant la récente flambée des prix.

Score VORTECS™ (vert) vs. Prix ​​RARI. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS™ pour RGT a grimpé dans la zone verte et a culminé à 77 le 25 novembre, environ 78 heures avant que le prix ne grimpe de 51,5% au cours des deux jours suivants.

Le rallye de RGT intervient alors que le protocole a dépassé 1,5 milliard de dollars en valeur verrouillée totale et a lancé une nouvelle campagne d’extraction de bouclier avec Nexus Mutual (NXM) où les participants à NXM peuvent gagner RGT pour leurs activités d’engagement.

Ampleforth ajoute une enveloppe

Ampleforth est un projet de débordement hébergé sur le réseau Ethereum qui utilise une offre en circulation ajustée par algorithme qui est destinée à être la monnaie de base d’une économie décentralisée qui peut rester découplée de l’action des prix d’autres crypto-monnaies.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après avoir atteint un creux de 0,75 $ le 22 novembre, le prix de l’AMPL a augmenté de 87,5% pour atteindre un sommet quotidien de 1,41 $ le 30 novembre.

Graphique AMPL / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le rallye semble être lié au lancement de wAMPL, une version encapsulée d’AMPL qui n’est pas réajustée et peut être plus facilement utilisée dans l’ensemble de l’écosystème DeFi.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 2 613 000 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 41,1 %.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.