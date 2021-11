SHIB s’étend avec vEmpire, un nouveau protocole de jeu pour sécuriser les actifs du métaverse

Shiba Inu (SHIB/USD), la dernière sensation du jour au lendemain du top 10 des devises et crypto-monnaies, étend son ShibArmy avec vEmpire, un nouveau protocole de jeu pour sécuriser les actifs du Metaverse, a appris Invezz dans un communiqué. . Le protocole permet aux détenteurs de jetons de parier facilement des jetons et de gagner des récompenses sur vEmpire (VEMP) et le jeton natif qu’ils ont misé, produisant un double retour.

Mission pour revenir à une véritable décentralisation

La mission de VEmpire est de retrouver une véritable décentralisation à travers son DAO démocratique. L’inscription sur ShibaSwap permet à la communauté croissante de vEmpire de fournir des liquidités sur la plate-forme et de gagner des récompenses proportionnelles en fonction de la quantité de liquidité générée. Shiba et vEmpire ont des opinions bien arrêtées sur la décentralisation et font campagne avec leurs communautés en conséquence.

VEMP est négociable publiquement

Le jeton VEMP sera bientôt négociable, offrant des récompenses de participation à double retour en plus de la liquidité. vEmpire sera intégré à la plate-forme ShibaSwap, rendant son jeton VEMP natif commercialisable publiquement sur le ShibaSwap DEX.

L’intégration permet la liquidité dans ShibaSwap

Grâce à l’intégration, l’ensemble de la communauté vEmpire peut désormais fournir des liquidités sur la plateforme ShibaSwap. Les rendements proportionnels sont très importants à la fois pour les détenteurs de jetons et pour le projet vEmpire, car l’objectif du partenariat est de tirer parti de l’exposition à la communauté Shiba en croissance rapide. Les participants peuvent gagner des récompenses financières grâce à leurs gains dans plus de cinq métavers.

Le fondateur de VEmpire, Dom Ryder, a commenté le partenariat comme suit :

Nous sommes déjà devenus le plus grand propriétaire immobilier de Starlink Metaverse, qui fait partie de l’écosystème Shiba, donc être répertorié sur ShibaSwap et s’intégrer à l’écosystème Shiba était une progression naturelle qui était inévitable. Nous sommes impatients de nous intégrer à l’une des communautés les plus engageantes de l’industrie et nous sommes impatients de présenter à vEmpire bon nombre de ces natifs passionnés de la cryptographie.

vEmpire offre les premiers NFT officiels de Shiba

vEmpire offrira également l’une de ses collections de la première série officielle de NFT dans l’écosystème Shiba Inu, appelée SHIBOSHI. Toute personne ayant une participation dans le DDAO est éligible pour gagner le SHIBOSHI. Vos récompenses seront quadruplées sur une période d’une semaine pour célébrer l’annonce.

