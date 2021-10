SHIB/USD est haussier pour les prochaines 24 heures

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du Shiba Inu est haussière aujourd’hui. SHIB/USD a établi un creux clair à 0,000025 $. La dynamique haussière est revenue du jour au lendemain.

L’analyse des prix du Shiba Inu est actuellement haussière, car la barrière de 0,000025 $ a empêché de nouvelles baisses au cours du week-end, poussant le SHIB/USD à la hausse du jour au lendemain. En conséquence, nous prévoyons que l’élan d’aujourd’hui se poursuivra, avec la barre des 0,00003 $ comme prochain objectif à franchir.

Mouvement des prix de Shiba Inu au cours des dernières 24 heures : Shiba Inu commence à augmenter à partir du support de 0,000025 $

Le prix du SHIB/USD se situait dans une fourchette de 0,00002388 $ à 0,00002887 $ au cours des dernières 24 heures, indiquant une volatilité modérée. Le volume des transactions a augmenté de 114,43%, avec une activité atteignant 3,18 milliards de dollars et une capitalisation boursière d’environ 10,74 milliards de dollars.

Une poussée et une clôture au-dessus du niveau de 0,000025 $ ont été confirmées via deux bougies consécutives ; cependant, nous prévoyons un nouveau test de ce niveau alors que la résistance se heurte à une pression d’achat accrue – si elle ne se maintient pas, nous nous attendons à ce que le SHIB/USD continue à grimper vers 0,00003 $.

Une poussée plus élevée à partir d’un creux quotidien de 0,000025 $ continue de mettre en évidence une tendance à la hausse, avec un motif de drapeau haussier se formant au cours des cinq derniers jours. La cassure au-dessus de ce niveau s’est heurtée à une pression d’achat importante, ce qui augmente la confiance que le SHIB/USD continuera sur sa lancée haussière tout au long de la journée. Une poussée au-dessus de 0,00003 $ est un résultat probable, mais nous prévoyons un nouveau test du niveau de Fibonacci 0,71 au prix de 0,000025 $ avant qu’une nouvelle appréciation ne soit observée.

Graphique SHIB/USD sur 4 heures : signaux haussiers

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir le prix du Shiba Inu se replier après une hausse du jour au lendemain alors que les taureaux se préparent à une nouvelle poussée plus haut.

Le RSI est entré dans la zone de surachat, et une divergence baissière est en jeu sur le graphique de quatre heures, suggérant qu’une correction à court terme pourrait être due, permettant à l’élan haussier de reprendre. Cependant, des conditions de survente ont été atteintes, permettant à un rallye haussier de se poursuivre rapidement – nous nous attendons à ce que le SHIB/USD reste soutenu tout au long de la séance de négociation d’aujourd’hui et pousse vers 0,00003 $ comme prochain objectif haussier.

Les indicateurs techniques Mayer Multiple ont produit un signal haussier fort, soutenant l’idée que le SHIB/USD continuera de s’apprécier aujourd’hui. Nous voyons que l’action des prix se négocie actuellement à une valeur de 1,6, donc des gains supplémentaires par rapport au niveau actuel indiqueraient une tendance à la hausse prolongée pour cette crypto-monnaie.

Graphique SHIB/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le mouvement des prix de Shiba Inu s’est ralenti la semaine dernière. Un nouveau sommet historique a été établi à 0,000035 $ le 7 octobre, après un rallye très puissant début octobre.

Le RSI stochastique de 4 heures a suivi une tendance à la hausse au cours des cinq derniers jours, indiquant que la dynamique haussière dominera le marché tout au long de la journée. La lecture la plus récente est passée à 86,67, ce qui suggère que les haussiers continueront d’exécuter leur stratégie et de reprendre le contrôle de l’action des prix pour SHIB/USD.

Analyse des prix du Shiba Inu : conclusion

Si les taureaux peuvent maintenir une cassure nette au-dessus de 0,00003 $, nous nous attendons à ce que SHIB/USD suive rapidement et teste la résistance fournie par le plus haut du 7 octobre à 0,000035 $. Cependant, nous espérons que l’action des prix rencontrera une résistance et qu’un retracement est susceptible de se produire – une fois que cela se produira, nous devrions anticiper une autre poussée vers 0,00003 $ alors que les acheteurs réintègrent le marché.

