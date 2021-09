SHIB-USD : si vous devez investir dans le Shiba Inu, le vendredi est votre jour d’achat

Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent. Mais si vous voulez mon avis – et gardez à l’esprit que ce n’est que ça, un avis – je ne pense pas que verser beaucoup d’argent dans Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) est une bonne idée.

Oui, je comprends que c’est une crypto-monnaie bon marché et grâce à la loi des nombres (atrocement) petits, vous pourriez générer d’énormes profits à partir d’une éventuelle reprise.

En fait, j’ai parlé de ce même scénario dans mon dernier article sur Shiba Inu. Il y a un mois, j’étais d’avis que pour le prix d’une tasse de café, vous aussi, vous pourriez être un « millionnaire » Shiba. Mais bien sûr, j’étais facétieux. La leçon de cet argument était que millionnaire est un terme relatif. Ouais, je pourrais faire une pièce crypto BS et être un milliardaire contre ça. Mais honnêtement, qu’est-ce que cela signifie vraiment?

Pour être juste, au cours de la dernière année, nous avons entendu de nombreuses histoires publiées sur des sources grand public à propos de personnes aléatoires devenues des millionnaires légitimes en raison de leurs paris sauvages sur la crypto-monnaie. Je connais très bien cette histoire parce que, messieurs, j’ai racheté ma maison en toute franchise. Alors oui, les contes de fées dans les cryptos se réalisent, mais Shiba Inu est-il l’un pour le déclencher?

Je vais être douloureusement honnête avec vous dans l’espoir que si vous décidez d’échanger des cryptos, vous le ferez au moins avec un esprit sobre. Après avoir acheté ma maison, de nombreuses personnes sont venues me voir pour me dire à quel point elles étaient impressionnées par moi dans l’accomplissement d’un objectif aussi ambitieux.

Mais voici la chose – je n’ai pas accompli le squat jack. J’ai simplement eu de la chance.

Ce n’est pas quelque chose que les gens veulent entendre parce qu’ils veulent croire que le travail acharné et la diligence raisonnable mèneront au succès des investissements. Cela ne s’applique qu’aux marchés dignes de confiance – et même alors, le succès n’est en aucun cas une garantie.

Shiba Inu est un guerrier du week-end

Si vous insistez toujours sur le fait que vous disposez d’un système fiable pour tirer profit des crypto-monnaies spéculatives – même après mon admission flagrante qu’il n’y a pas de méritocratie impliquée dans les marchés de la blockchain – alors allez-y et jouez sur Shiba Inu. C’est votre argent et vous en êtes responsable.

Cependant, étant donné que j’essaie d’être un gars chic, je ne vais pas vous saluer sans vous donner quelques informations tactiques. Si vous êtes absolument déterminé à investir dans le Shiba Inu et que rien de ce que personne ne dit ne vous fera reculer, alors au moins entendez ceci : achetez des pièces SHIB le vendredi et vendez-les le lundi.

Selon les données de prix que j’ai compilées à partir de Yahoo Finance – des accessoires à l’excellente équipe pour fournir des fichiers Excel téléchargeables – les données ci-dessous représentent les moyennes quotidiennes de gain/perte en pourcentage par jour de la semaine pour Shiba Inu :

Lundi : 0,19% Mardi : -2,99% Mercredi : 5,22 % Jeudi : -2,45 % Vendredi : -4,53% Samedi : 3,27 % Dimanche : 2,90 %

Pour une raison quelconque, vendredi est le jour le moins performant de la semaine pour Shiba Inu, avec une perte moyenne de 4,5% par rapport à la session de jeudi. Mais cela en fait un moment idéal pour acheter car le samedi et le dimanche offrent un gain moyen de près de 3,1%. Le lundi étant relativement stable par rapport au week-end précédent, c’est le bon moment pour vendre vos avoirs.

Bien que ce ne soit absolument pas un conseil financier ou fiscal, si j’étais vous (ce que je ne suis pas parce que je n’achète pas de Shiba Inu parce que c’est trop risqué), vous voudrez peut-être convertir vos avoirs SHIB en pièces stables plutôt qu’en dollars américains. si vous avez l’intention de trader fréquemment.

Ce qui est le plus fascinant, cependant, c’est que Shiba Inu se comporte bien le week-end en moyenne. Cela contraste avec les observations faites par CNBC cette année, selon lesquelles les crypto-monnaies ont tendance à planter le week-end.

Ici aussi, la dynamique SHIB présente des opportunités et des risques.

Une crypto col bleu ?

J’ai une théorie sur ce sentiment commercial contrasté et c’est que Shiba Inu est une “crypto col bleu”. Vous savez comment les gens parlaient de l’argent institutionnel transféré dans les principales monnaies virtuelles ? Eh bien, les institutionnels ont tendance à effectuer leurs transactions pendant les jours les plus volumineux, ce qui correspond essentiellement à la semaine de travail.

D’un autre côté, les cols bleus ne peuvent pas échanger des cryptos ou d’autres actifs pendant la semaine de travail parce que, vous savez, ils travaillent et sont utiles à la société. De plus, plusieurs cols blancs qui ont été rappelés dans les cabines physiques ne peuvent pas non plus commercer confortablement.

Quel est leur remède ? Négociez des cryptos à bas prix (qui se négocient 24h/24 et 7j/7) le week-end, lorsqu’ils peuvent se détendre du stress de leur occupation principale.

En toute honnêteté, vous pourriez voir une vague massive plus élevée à Shiba Inu si les «habitués» décident de faire monter le prix. Mais d’un autre côté, lorsque les circonstances deviennent difficiles, vous pourriez voir une course folle vers les sorties car sur une base par habitant, votre intervenant type SHIB ne peut pas se permettre des sessions à l’encre rouge comme le peuvent les acteurs institutionnels.

Je te laisse passer l’appel. Mais vous êtes prévenu.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.