Shiba Inu a besoin d’un grand catalyseur pour le renversement de tendance

Ce fut une année de rallye euphorique pour Shiba Inu (CCC :SHIB-USD). La pièce meme a atteint des sommets historiques vers la fin octobre 2021. Cependant, près de deux mois plus tard, la pièce Shiba Inu se négocie environ 62% de moins que les sommets historiques.

Source : Shutterstock

Même après une correction significative, la pièce meme commande une capitalisation boursière de 17,23 milliards de dollars. La pièce Shiba Inu peut-elle à nouveau augmenter?

Avant de discuter plus en détail de la pièce Shiba Inu, je voudrais souligner quelques points sur Dogecoin (CCC :DOGE-USD).

Dogecoin a récemment augmenté de 20% avec Elon Musk tweetant que Tesla (NASDAQ :TSLA) l’accepterait comme paiement pour certaines marchandises. Musk a également récemment estimé que Dogecoin servait de meilleure monnaie par rapport à Bitcoin (CCC :BTC-USD). Une des principales raisons à cela est le faible volume de transactions et le coût élevé par rapport au Bitcoin.

Le point que je veux souligner ici est que Dogecoin ne fait pas partie des pièces avec un cas d’utilisation fort. Cela a commencé comme une blague. Le seul facteur qui permet à Dogecoin de fonctionner est le soutien fourni par l’homme le plus riche du monde. C’est similaire à la monnaie fiduciaire, qui n’est adossée à aucun actif. Il est simplement soutenu par la confiance du gouvernement.

Je rappellerai rapidement ici qu’une enquête réalisée par Organisation pour la coopération et le développement économique indique que seulement 51% des citoyens faisaient confiance à leur gouvernement en 2020. Ces données expliquent peut-être la raison de l’adoption plus large de la crypto-monnaie.

Pour en revenir à la pièce Shiba Inu, je pense qu’elle a besoin du soutien ou du soutien de quelqu’un comme Elon Musk. Si Elon était un gouvernement décentralisé, Dogecoin est sa monnaie. La pièce Shiba Inu a besoin d’un catalyseur similaire pour la maintenir.

Se battre pour la survie

L’or, en tant que classe d’actifs, augmenterait généralement compte tenu des problèmes d’inflation. Cependant, le métal précieux est resté discret. L’une des raisons est la réaffectation massive de fonds aux crypto-monnaies en tant que classe d’actifs. En particulier, Bitcoin est de plus en plus considéré comme une couverture contre l’inflation.

La Réserve fédérale a déjà fait part de son intention d’accélérer le tapering. En outre, une hausse des taux d’intérêt est envisagée en 2022. Il y aura probablement un resserrement relatif de la liquidité.

Dans le monde de la crypto-monnaie, il s’agit de la survie du plus fort. Les pièces avec des cas d’utilisation ou une utilité solides sont susceptibles d’être sûres. Cependant, les pièces meme sont susceptibles de faire face à la chaleur.

La pièce Shiba Inu compte 1 million de détenteurs et une large adoption est un élément positif. Dogecoin, cependant, compte 4 millions de détenteurs. Sur une base relative, Dogecoin est mieux placé pour survivre. Pour la pièce Shiba Inu, les points suivants sont critiques :

Premièrement, il doit y avoir plus d’utilité que les utilisateurs de crypto-monnaie voient. Cela viendra avec des partenariats. Si le meme coin est accepté comme moyen de paiement par une ou plusieurs grandes marques, cela pourrait changer la donne.

De plus, Elon Musk a parlé du coût de transaction en comparant Dogecoin avec Bitcoin. Pour que la pièce Shiba Inu reste compétitive, le coût de transaction doit baisser. Du point de vue de l’offre, Shiba a un avantage sur Dogecoin. Le premier est un jeton déflationniste tandis que le second est inflationniste.

Conclusions sur Shiba Inu

Un point important à noter est que Bitcoin semble positionné pour une adoption plus large dans les années à venir. Il est probable que Bitcoin restera dans une tendance haussière en 2022.

Cela soutiendra le rallye en altcoins. Je pense cependant qu’il serait irréaliste de s’attendre à de gros rendements de la part de Dogecoin ou de la pièce Shiba Inu. Ces pièces meme ont déjà une capitalisation boursière élevée.

Au mieux, il est logique d’envisager une certaine exposition à la pièce Shiba Inu. Ma stratégie personnelle serait de rester exposé au Bitcoin et Ethereum (CCC :ETH-USD) dans un portefeuille de base. J’examinerais plus en détail les pièces émergentes avec un cas d’utilisation solide pour des rendements 5x à 10x en un clin d’œil.

Le monde de la crypto-monnaie est imprévisible. Je me trompe peut-être et la pièce Shiba Inu pourrait surprendre à la hausse. Cependant, je ne vois pas la pièce faire un autre 10x ou 20x à partir d’ici. Une capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars pour une pièce de monnaie n’est pas réaliste à moins que les marchés n’entrent dans une euphorie extrême.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.