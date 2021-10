Shiba Inu à égalité avec Bitcoin ! On achète ou on attend l’automne ?

Au cours des premiers jours d’octobre, Elon Musk a montré qu’il continue d’avoir un niveau élevé d’influence sur le marché des crypto-monnaies ; La preuve en est l’ascension de Shiba Inu de 340% en quelques jours, et tout cela causé par un simple tweet du milliardaire. Même ainsi, il y a un aspect supplémentaire qui peut être le cryptomeme préféré de beaucoup.

Tout d’abord, soulignons que SHIB se négocie actuellement 0,00002765 $. Il enregistre un gain sur les dernières 24 heures de 8,68% et enregistre une perte de 4,10% sur les 7 derniers jours, selon CoinMarketCap.

Elon Musk continue d’influencer le marché et cette fois tire sur Shiba Inu

Comme indiqué, octobre a été un mois positif pour certains altcoins, et parmi eux Shiba Inu se démarque; qui est en hausse durant les premiers jours du mois, se distinguant par sa hausse de plus de 300 % en quelques jours. Cela peut être dû au renouvellement du rallye haussier de BTC ou à l’intégration qu’il avait sur un échange crypto connu sous le nom de WhiteBIT. Bien qu’il y ait aussi un facteur positif qui a notamment influencé le cryptomème, et comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est Elon Musk.

Le milliardaire avec son influence a fait monter le prix de la cryptographie; juste le 3 octobre, il a fait une publication sur son Twitter, où il accroche une photo de son animal de compagnie ; un chiot Shiba Inu nommé Floki.

Quelques heures plus tard, le prix de la crypto-monnaie a commencé à augmenter, atteignant une augmentation de 340% en quelques jours ; Et l’on peut résumer, que tout cela a été grâce à l’enthousiasme ravivé par la publication de Musk.

Shiba Inu conduit par Elon Musk. Source : TradingView.

Analyse à court terme : un creux est-il à venir ?

Pour le moment, Shiba Inu est en phase de consolidation et avec un niveau de volatilité pas aussi élevé que celui apprécié dans les premiers jours du mois. Ceci est considéré comme positif pour SHIB, car après un rallye haussier de 340%, il devrait y avoir une récession dans laquelle les acheteurs vendent leurs bénéfices et prennent de nouvelles positions.

Analyse Shiba Inu dans un délai de 4 heures. Source : TradingView.

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, les taureaux SHIB ont correctement défendu le support qui est marqué à 0,00002495 $. Cela a permis au prix de casser à la hausse et de conclure avec le canal baissier qui était en train de se former ; En d’autres termes, il y a déjà eu une prise de profit par les commerçants, et il est temps d’acheter à nouveau.

La bougie verte qui brise le canal baissier montre clairement la poursuite haussière, dépassant également les EMA des périodes 20 et 50. Cependant, le niveau le plus proche qui fait office de résistance est assez proche et il faut être vigilant ; c’est exactement à 0,00002987 $.

Un autre aspect à considérer est l’incroyable oscillateur, qui montre une force haussière lors du passage au-dessus de zéro. De plus, le croisement des bougies au-dessus des EMA confirme également ce qui précède.

Shiba Inu RSI pendant 4 heures. Source : TradingView.

Dans l’image ci-dessus, vous pouvez également voir clairement le rejet du RSI pour entrer à nouveau dans des territoires survendus ; dépassant les 50 points et suggérant que les commerçants et les investisseurs achètent à nouveau.

résumé

Il faut être attentif aux prochains jours, si on touche la résistance à Shiba Inu qui se situe à 0,00002987$ il est probable que l’on assiste à un rejet. Cependant, en cas de dépassement de ce niveau, la résistance la plus proche est à 0,00003218 $.

De plus, nous devons considérer les probabilités de voir une nouvelle correction générale sur le marché. Depuis, le Bitcoin est à la hausse depuis quelques jours, et il est indispensable qu’il y ait une prise de bénéfices pour que le prix puisse continuer à monter. Pour cette raison, nous pouvons confirmer qu’une correction de Shiba Inu est également imminente.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement, n’ayant en aucun cas l’intention d’inciter à l’achat / vente d’actifs financiers.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport