Shiba Inu a été répertorié par la bourse Gemini

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’échange Gemini des frères Winklevoss a ajouté la prise en charge de Shiba Inu.

***

Nous savons déjà que la communauté Shiba Inu est l’une des plus fanatiques de toutes, vous devez donc célébrer maintenant. L’échange Gemini, détenu par les jumeaux bien connus Cameron et Tyler Winklevoss, a ajouté la prise en charge de la crypto-monnaie Shiba Inu (SHIBA).

En plus de Shiba, la plateforme de trading basée à New York a également répertorié un grand nombre de jetons de l’écosystème financier décentralisé. Selon la publication de Gemini, les nouveaux jetons ajoutés sont : Audius (AUDIO), Mask Network (MASK), Wrapped Centrifuge (wCFG), Quant (QNT), Radicle (RAD), Burn (ASH), SuperRare (RARE), Fetch AI (FET) et Numeraire (NMR) prennent désormais en charge les dépôts et la garde dans Gemini.

Dans la déclaration, l’échange dit:

Le commerce de ces jetons suivra, ainsi que l’API3 (API3) et l’USD Coin (USDC), que Gemini prend déjà en charge pour la garde. Le commerce sera ouvert en premier dans nos applications API / FIX et ActiveTrader pour les paires de trading USD. Il sera ensuite ouvert dans notre application mobile Gemini et sur le site internet en continu, jeton par jeton, pour les paires USD, GBP, EUR, CAD, AUD, HKD et SGD.

Veuillez noter que le trading ASH et RARE restera exclusivement plafonné dans nos applications API / FIX et ActiveTrader pour les paires de trading USD.

Avec l’ajout de ces nouveaux tokens, nous proposons désormais la négociation et la garde de plus de 60 tokens, avec 16 tokens supplémentaires disponibles pour la garde. En savoir plus sur tous les jetons que nous prenons en charge, et plus encore, ici. «

Adoption de jetons meme

La bourse Gemini a adopté Dogecoin en mai, au plus fort des prix, et a été l’une des premières bourses à le faire, avec Bitfinex et eToro, car Doge – comme toutes les pièces meme – était mal vu par la communauté.

Avant Gemini, Coinbase et Binance.US ont coté Shiba Inu en octobre. Cependant, un échange comme Kraken n’a pas encore décidé de l’ajouter, bien qu’il ait déclaré son intention en octobre, en reculant. Robinhood pourrait également être le prochain à adopter le mème crypto.

Comme le montrent les graphiques des marchés Crypto, Shiba Inu (SHIBA) semble réagir positivement aux nouvelles, avec une augmentation de plus de 3,29%, dans une perspective globale à la baisse.

Sources : Gemini, Utoday, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash