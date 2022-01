Shiba Inu anticipe-t-il un nouveau rallye des valeurs en 2022 ?

Les deux monnaies mèmes les plus célèbres, Shiba Inu (SHIB / USD) et Dogecoin (DOGE / USD), ont retenu l’attention des investisseurs car elles ont réalisé des gains tout à fait incroyables. Récemment, cependant, SHIB a franchi un niveau de support important, perdant jusqu’à 10 % de sa valeur.

La plongée s’est encore aggravée après que la communauté Shiba Inu (ShibArmy) a acheté la plongée. En quatre jours, la pièce meme a perdu 35 pour cent supplémentaires.

Whale a racheté SHIB pour 50 millions de dollars

Lorsque les actions se sont effondrées, une baleine crypto est intervenue, achetant pour 50 millions de dollars de Shib, a écrit CoinGape. La moneda meme con temática de perro se ha convertido en la más popular de su tipo entre las 1000 ballenas Ethereum (ETH/USD) más grandes del mundo, que poseen alrededor de 52,000 millones de tokens SHIB por un valor total de algo menos de 2 millions de dollars.

Aller et retour vers la lune

ShibArmy n’est en aucun cas mécontent. Récemment, ils ont posté une photo d’un camion avec le message « Shiba Inu vers la lune ». Des membres de la communauté ont signalé avoir vu le camion dans leur quartier alors que la demande de véhicules augmente considérablement dans de nombreux pays.

Des camions Shiba Inu visibles dans le monde entier ?

Selon les membres de ShibArmy, les camions deviennent de plus en plus populaires au fil du temps. Dans une série de tweets, ils affirment que la demande de Shiba Inu augmente. Au cours des trois premiers jours de l’année, les camions ont été aperçus à Pékin, New York, Canberra et Washington.

SHIB est cotée sur 64 bourses dans le monde

64 échanges du monde entier ont inclus Shiba Inu, prouvant le fait que la pièce meme a une grande pertinence et liquidité et provoque un haut niveau d’intérêt. Un autre aspect intéressant est que l’adorable chiot compte plus de 2,2 millions d’abonnés sur Twitter, plus que toute autre devise.

Accepté comme paiement par 40 000 détaillants et compte

Last but not least, Shiba Inu est accepté comme moyen de paiement par 40 000 détaillants, qui ont contribué sans conteste à son intégration. Ils incluent des sociétés comme AMC, GameStop et AskTheDr. Les développeurs travaillent activement sur la blockchain SHIBARIUM et plus de 1,1 million de hodlers détiennent la crypto dans l’espoir que sa valeur augmentera à nouveau.

Le post Shiba Inu anticipe-t-il un nouveau rallye des valeurs en 2022 ? est apparu en premier sur Invezz.