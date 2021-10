Shiba Inu atteint un niveau record alors que Bitcoin envisage une perte de prix hebdomadaire

Shiba Inu (SHIB), le tueur autoproclamé de dogecoins, a atteint des sommets à vie dimanche alors que le bitcoin semblait en bonne voie pour mettre fin à sa séquence de trois semaines de victoires consécutives.

La pièce Shiba Inu s’échangeait à 0,0000455 $ à 11h20 UTC, dépassant le précédent prix record de 0,0000388 $ atteint le 10 mai, selon la source de données Messari.

Les prix du jeton meme ont augmenté de près de 50 % au cours des dernières 24 heures, portant le gain cumulatif du mois à près de 500%.

La dernière étape de SHIB, supérieure à 0,0000270 $, survient au milieu de rumeurs selon lesquelles la plate-forme de courtage en ligne Robinhood pourrait bientôt répertorier la crypto-monnaie. Les prix ont bondi de plus de 200% au cours de la première semaine du mois en raison de l’augmentation des achats par les baleines ou les grands investisseurs.

La pièce SHIB a fait l’objet d’une offre solide quatre jours après le passage du bitcoin à un nouveau record de 66 975 $ le 20 octobre et indique un appétit accru pour le risque sur les marchés des crypto-monnaies.

La dernière pompe SHIB observée début mai est également survenue après l’ascension du bitcoin à son niveau record de 64 888 $ atteint le 14 avril et des experts ont mis en garde contre une spéculation excessive de la part des investisseurs de détail et un potentiel de correction à l’échelle du marché. Bitcoin et le marché plus large de la cryptographie se sont effondrés dans la seconde moitié de ce mois.

Alors que SHIB est devenu balistique ce mois-ci, DOGE n’a gagné que 27% et se négocie toujours bien en dessous de son sommet d’août de 0,35 $. DOGE a atteint un prix record de plus de 0,73 $ début mai.

Bitcoin, la première crypto-monnaie par valeur marchande, a enregistré un rallye de 37% ce mois-ci en raison de preuves accrues d’inflation et d’attentes selon lesquelles les fonds négociés en bourse basés sur des contrats à terme récemment lancés apporteraient plus d’argent traditionnel sur le marché de la cryptographie.

Au prix actuel de 60 060 $, la crypto-monnaie subit une perte hebdomadaire de 2,3%. Si la baisse se maintenait jusqu’à la clôture UTC de dimanche, il s’agirait de la première baisse hebdomadaire du bitcoin depuis la troisième semaine de septembre.

Un échec à terminer la semaine au-dessus du prix record précédent de 64 888 $ impliquerait un épuisement temporaire de la tendance haussière et peut-être un recul plus profond.