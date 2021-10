Shiba Inu bat à nouveau son plus haut historique, sa capitalisation boursière dépasse celle des sociétés McCormick et Kellogg, va-t-elle augmenter davantage ?

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Shiba Inu a une capitalisation boursière de plus de 21,7 milliards de dollars US et un prix 26% plus élevé qu’hier. Il y a quelques heures, il a battu un record de prix.

Shiba Inu (SCHIB) a certainement ses fans. Chaque fois que nous écrivons à ce sujet, beaucoup nous lisent et nous commentent. Pour beaucoup, le grand objectif de Shiba est de dépasser en nombre son principal rival, la première pièce de monnaie du chiot : Dogecoin. Bien qu’il soit toujours absent, il semble en passe de chercher à atteindre ses niveaux de capitalisation boursière.

Selon les données de CriptoMercados, SHIB a de nouveau atteint un prix maximum historique de 0,000059 USD ce matin. Plus précisément, cela s’est produit à 4 h 10, heure de New York.

Image des marchés Crypto

Maintenant, lorsqu’il est 7h30, son prix est de 0,000057 $ USD, soit 26% de plus qu’hier à la même heure, mais un peu moins qu’il y a quelque temps. La chose intéressante est que sa capitalisation boursière dépasse désormais les 21,7 milliards de dollars américains et occupe la 12e position sur le marché de la capitalisation… Et devinez qui est devant … ni plus ni moins que son « ennemi », Dogecoin, bien qu’il ait encore une capitalisation boursière beaucoup plus importante : 31,2 milliards de dollars. Shiba a encore un long chemin à parcourir pour s’en remettre !

Ce qu’il a dépassé, c’est la capitalisation des grandes entreprises américaines. Comme on peut le voir sur la plateforme AssetDash, qui compare les actifs, Shiba est classé 585 et a grimpé ni plus ni moins de 132 marches la semaine dernière. À l’heure actuelle, sa capitalisation boursière dépasse celle des grandes entreprises alimentaires américaines telles que McCormick et Kellogg’s.

Il a également dépassé la capitalisation boursière des crypto-monnaies telles que LUNA, Uniswap et Chainlink.

A noter que ceux qui ont acheté Shiba il y a un mois ont les mains pleines : la pièce a un retour sur investissement de 706% par rapport aux 30 derniers jours et de 104% par rapport à il y a une semaine. 99% des investisseurs en tirent de l’argent à cette heure.

En plus de la nouvelle de son augmentation, nous vous annoncions hier que Shiba Inu commençait à être accepté dans un restaurant parisien, ce qui rendait ses fans fous.

Va-t-il monter plus haut ?

Nombreux sont ceux qui s’attendent à ce que Doge atteigne 0,001 $ US, même certains, plus optimistes, pensent qu’il atteindra le centime du dollar. Cependant, une analyse Zycrypto n’encourage pas de telles attentes.

Comme analysé par lesdits médias, même avec toutes ses augmentations, Shiba est encore à deux décimales d’atteindre 0,001 USD et quatre d’entrer sur le territoire des prix Dogecoin (0,24 USD). Cependant, il indique que Les experts sont sceptiques si Shiba Inu atteindra jamais 0,01 $, même pas 0,001 $ compte tenu de son grand nombre de jetons disponibles.

Il ajoute : « SHIB a actuellement une offre en circulation de 394 769 000 000 000 SHIB, sur l’offre totale de 1 billion (1 milliard) de SHIB. Pour mettre cela en perspective, pour que le jeton atteigne 0,01 $ dans seulement la moitié de l’offre totale, cela en ferait un demi-trillion (500 000 milliards de dollars), ce qui est plus précieux que la richesse nette totale du monde entier. , qui est de 431 milliards de dollars américains ».

Selon Alex Braczkowski, malgré le battage médiatique autour de SHIB, imaginer le jeton à 0,01 $ ou même 0,001 $ est crédule.

« Le rêve de 0,01 ou 0,001 shib est mathématiquement impossible. Vous ne pouvez pas avoir autant de jetons pour ce prix. Cela signifierait la capitalisation boursière de l’ensemble du marché de la crypto à plusieurs reprises », dit-il.

Sources : Marchés cryptographiques, Forkast, UToday, Zycrypto

Rapport MRT / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash