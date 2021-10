Shiba Inu bondit de plus de 45% en deux jours pour atteindre un niveau record

Shiba Inu (SHIB), un token dérivé de Dogecoin (DOGE), a atteint un niveau record après une flambée des prix de plus de 46% en seulement deux jours. La paire de trading SHIB/USD a été évaluée à 0,00003941 $ au moment de la publication.

Le dernier bond des prix du jeton SHIB est attribué à une tendance haussière continue du 15 octobre, qui a contribué à la hausse de la valeur de la crypto-monnaie de plus de 26%. Depuis le 17 octobre, SHIB a maintenu un support d’une semaine à environ 0,00002796 $ avant de reprendre sa course haussière à son plus haut niveau historique.

Au cours des sept derniers jours, la valeur marchande de Shiba Inu a bondi de plus de 50 % et est actuellement la 13e plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, à seulement trois positions de Dogecoin.

Actuellement, Shiba Inu détient la plus grande offre en circulation de près de 395 000 milliards de dollars. En septembre, le jeton inspiré de Dogecoin a bondi de 40% après qu’Elon Musk, PDG de Tesla, a tweeté à propos de l’arrivée d’un nouveau chiot Shiba Inu appelé Floki.

Floki est arrivé pic.twitter.com/2MiUKb91FT – Elon Musk (@elonmusk) 12 septembre 2021

Une analyse Cointelegraph du 18 octobre prévoit que le jeton SHIB ciblera la barre des 0,00005200 $, déterminée par un rebond attendu après la saison des ventes massives.

La croissance de Dogecoin et de Shiba Inu est principalement attribuée au soutien du PDG de Tesla, Elon Musk. Lors d’une récente conférence organisée en Californie, Musk a déclaré :

« Il n’est pas possible, je pense, de détruire la crypto, mais il est possible pour les gouvernements de ralentir sa progression. »

De plus, l’entrepreneur estime que le gouvernement des États-Unis ne devrait « rien faire » pour réguler les crypto-monnaies.