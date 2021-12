SHIBA INU : ce que disent les graphiques est la prochaine étape pour Shiba Inu

Cela a été une course folle pour Shiba Inu (CCC :SHIB-USD). La crypto-monnaie est devenue chaude début octobre, puis a explosé à la hausse à la fin du mois.

Source : Shutterstock

Je cherchais un mouvement haussier de la crypto-monnaie, mais je ne pensais pas nécessairement qu’un rallye de 200% était envisageable dans quelques jours. En conséquence, Shiba Inu a dépassé toutes mes cibles à la hausse.

Maintenant, la crypto s’installe à nouveau, laissant beaucoup se demander quelle pourrait être la prochaine étape. Depuis que nous avons utilisé les graphiques pour nous concentrer sur le rallye précédent, nous nous demandons si nous pouvons le refaire.

Regardons les techniques.

Commerce de Shiba Inu

N’oubliez pas que nous avons affaire à des fractions de centime ici avec Shiba Inu, il peut donc être quelque peu frustrant d’évaluer cette chose. À tous égards, je souhaite également utiliser deux graphiques. Le premier est un aperçu du graphique hebdomadaire, mettant en évidence certains des niveaux globaux à long terme. L’autre sera un graphique journalier afin que nous puissions vraiment zoomer sur la situation.

Sur le graphique hebdomadaire à droite, vous pouvez voir que SHIB se négocie à la baisse pour une quatrième semaine consécutive. Il revient au plus haut précédent de mai à 0,00003999 $, ainsi qu’à la moyenne mobile sur 10 semaines.

Si Shiba Inu peut revenir au-dessus de la moyenne mobile sur 10 semaines (actuellement à 0,00042 $), les taureaux agressifs peuvent être longs par rapport au plus bas de cette semaine.

Un recul de plus de 0,000042 $ ouvrirait la porte à un rebond potentiellement plus important. Au-dessus du plus haut de la semaine à 0,00004795 $, nous pourrions assister à un retour plus fort à la hausse.

Gardez à l’esprit que Shiba Inu peut encore doubler par rapport aux niveaux actuels sans atteindre de nouveaux sommets historiques. Cependant, cela commence par trouver un support proche de la moyenne mobile sur 10 semaines et trouver l’élan nécessaire pour donner aux taureaux une rotation hebdomadaire à la hausse.

Si cela se produit – ou si Shiba trouve sa place dans le futur – toute sorte de mouvement par rapport au sommet actuel à 0,0000878 $ ouvre la porte à l’extension de 261,8%, jusqu’à 0,00009649 $.

Ce niveau d’extension est d’environ 10 % au-dessus du niveau record actuel, pour une certaine perspective. Cependant, il convient de mentionner que, si cela se produit, nous aurons de nouvelles extensions avec lesquelles travailler à partir de la gamme actuelle.

Je ne veux pas que ça paraisse trop compliqué, parce que c’est vraiment très simple. Si Shiba Inu trouve sa place ici, les taureaux peuvent commencer à envisager des rotations à la hausse potentielles avec le plus bas de cette semaine comme niveau de risque à la baisse à 0,000044 $.

Si Shiba ne peut pas maintenir la marque de risque à la baisse de cette semaine, cela met plus d’inconvénients en jeu. Plus précisément, alors que nous tournons notre attention vers le graphique journalier, nous pouvons déjà voir que le récent plus bas de novembre a donné aux traders une étiquette presque parfaite du plus haut d’octobre.

Mais si nous repassons en dessous de ce niveau, cela remet la zone de cassure majeure du mois dernier sous surveillance, entre 0,00002409 $ et 0,0000323 $.

En dessous de cela, la moyenne mobile de 200 jours nouvellement établie pourrait être sur la table.

Résultat final

Est-ce vraiment aussi simple que cela, sur le plan technique ? Oui, c’est vraiment aussi simple que cela. Soit Shiba Inu trouve ses marques et retrouve une certaine dynamique haussière, soit il reste sous pression.

Le fait que c’est la principale source d’inspiration pour l’existence est de rivaliser avec Dogecoin (CCC :DOGE-USD) semble que cela va limiter son existence. Cependant, avec les crypto-monnaies, vous ne pouvez jamais être trop sûr.

Il suffit de regarder la façon dont la pièce Squid Game s’est effondrée. Bien que cela ait fini par être une arnaque, cela montre à quelle vitesse ces actifs peuvent augmenter, puis s’effondrer.

Il y a une différence majeure entre Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD) et d’autres pièces par rapport aux crypto-monnaies comme Dogecoin et Shiba Inu.

Le premier groupe existe en tant que réserve de valeur et moyen de modifier les transactions numériques. Ce dernier groupe existe principalement en tant que spéculation. Il n’y a pas d’application significative que Shiba Inu sert (à mon avis) et cela devrait limiter sa longévité.

S’il a été créé pour concurrencer Dogecoin (ce qu’il était) et si Dogecoin a été créé comme une blague (encore une fois, c’était le cas), cela me laisse croire que ces deux crypto-monnaies n’auront pas la longévité qu’Ethereum et Bitcoin devraient avoir .

Il y aura de grands mouvements dans les deux sens sur lesquels les traders pourront capitaliser. Cependant, il y a une énorme différence dans la qualité de ces avoirs. C’est pourquoi j’aime m’appuyer fortement sur la technique dans ce cas.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.