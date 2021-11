Shiba Inu chute de plus de 40 % en deux semaines : jusqu’où peut-il descendre ? | La technologie

Après un boom impressionnant, le moment de la chute est arrivé et les spécialistes se demandent jusqu’où peut aller le Shiba Inu.

Avec Shiba Inu, il est passé de la conjecture à la réalité et, si récemment les analystes ont commencé à parler du moment où sa chute aurait lieu, nous avons eu de très mauvaises semaines pour la crypto-monnaie qui a commencé à partir d’un mème. Maintenant il est débattu qui peut être son sol.

Shiba Inu a eu quelques mois fous au cours desquels il a réussi à faire de certains investisseurs des millionnaires, mais la volatilité excessive de ces valeurs a fait son œuvre. Le voyage a été rapide et une communauté s’est construite autour de lui, bien que n’a pas réussi à le rendre utile au-delà de l’investissement et seules quelques entreprises l’ont admis dans les paiements.

Comme rapporté dans The Motley Fool, au cours des 14 jours qui se sont écoulés depuis qu’il a culminé, il a perdu 43 % de sa valeur. Cela a fait beaucoup de bruit chez les investisseurs qui craignent un effondrement total à des niveaux irrécupérables.

Bien sûr, lorsque vous lisez sur les gros booms et les bustes, vous pensez au bitcoin, mais cette crypto-monnaie a bénéficié d’être la grande référence sur le marché jusqu’à présent et il a su survivre à tous les changements et s’est placé dans une position relativement fiable.

Mais pour savoir à quoi pourrait ressembler l’avenir de Shiba Inu dans The Motley Fool, ils ont collecté des données auprès de crypto-monnaies qui ont subi des changements similaires et comment ils se sont terminés.

Par exemple, Nano a gagné 461,575 % en moins de 10 mois et a perdu 99% de sa valeur dans les 26 suivants. NEO est venu perdre 97% de sa capitalisation boursière, XRP 96% ou Litecoin 93%.

Il est possible que certaines de ces crypto-monnaies ne vous ressemblent pas et que cela indique déjà quelle a été leur destination. Ce n’est pas toujours le cas. Certains se remettent de la situation et ont une seconde vie, mais l’avenir de Shiba Inu est compliqué.

Bien qu’il ait connu une croissance explosive, à tout moment a été soutenu sur des bases peu fiables Et ce n’est pas un moyen rapide ou bon marché d’effectuer des paiements, il est difficilement accepté par les entreprises et les investisseurs recherchent déjà des alternatives plus intéressantes. On ne peut pas savoir combien va tomber, mais on s’attend à beaucoup.