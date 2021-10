Shiba Inu continue d’augmenter Elon Musk ne possède aucun SHIB | Invezz

Shiba Inu (SHIB) est dans une très forte tendance haussière depuis début octobre et a maintenu la tendance malgré la révélation d’Elon Musk qu’il ne possède aucune pièce SHIB.

Avant le tweet de Musk révélant qu’il ne possédait pas de pièce SHIB, la pièce SHIB avait dépassé son précédent record absolu pour enregistrer un nouveau record de 0,000044 $.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Immédiatement après la révélation, la pièce SHIB a chuté d’environ 20% à environ 0,000035 $ avant de se redresser rapidement et de revenir à son cours haussier.

Il y a des réactions mitigées de la communauté Shiba Inu concernant la révélation de Musk et certains implorent le PDG de Tesla d’envisager de posséder des jetons SHIB.

Une autre faction a critiqué « ShibaInuHodler », le nom de la personne qui a demandé à Elon s’il possédait des pièces SHIB sur Twitter, pour avoir ennuyé des célébrités lorsque la pièce fonctionnait bien.

Alors que la majorité de la communauté Shiba Inu était évidemment furieuse de la révélation d’Elon Musk, la révélation fera plus de bien que de mal.

Le fait que le prix de la pièce SHIB ait augmenté sans l’influence de personnalités influentes comme Elon Musk montre que la pièce est prometteuse et précieuse car elle ne dépend pas de l’approbation des influenceurs.

En réponse aux tweets qui ont suivi la révélation de Musk, quelqu’un du nom de « Hugoroger » a déclaré que la révélation rendait Shiba Inu plus précieux que Dogecoin :

Cela rend en fait @Shibtoken plus prometteur et plus précieux que @dogecoin qui n’est rien d’autre qu’un jeton pompé par les tweets des célébrités.

– hugoroger (@HugoRoger) 25 octobre 2021