Shiba Inu Crypto News: Ce qu’il faut savoir sur le Big SHIB AMA qui se passe aujourd’hui

Aujourd’hui est un grand jour pour Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) grâce à un audit en cours, un nouveau site Web et un nouvel effort pour s’engager avec la communauté. Le jeton meme monte en flèche aujourd’hui sur les nouvelles de la cryptographie Shiba Inu, parallèlement à l’essor du sentiment des investisseurs. Les fans de crypto se préparent pour ce qui est, espérons-le, une session fructueuse «Demandez-moi n’importe quoi».

Shiba Inu frappe le sol en courant cette semaine. La pièce meme met une nouvelle couche de peinture sur son site Web, donnant un aperçu beaucoup plus détaillé de son écosystème de tokenomique.

Il s’agit d’un nouvel ajout important alors que l’équipe de développement se prépare à lancer un autre jeton, OS, pour les récompenses de jalonnement. Il aborde également l’énorme don de SHIB de Vitalik Buterin à du polygone (CCC :MATIC-USD) Inde Fonds de secours Covid-19, le vantant comme “le plus grand don de crypto de l’histoire”.

Shiba Inu Crypto News: les développeurs se préparent pour les questions-réponses de l’après-midi

Au-delà de la nouvelle tenue flashy de SHIB, l’équipe de développement a quelques annonces qui ont des investisseurs sur les bords de leurs sièges. Premièrement, le jeton Shiba Inu est en cours d’audit par un groupe d’analystes de sécurité crypto bien connu. CertiK. La société recherche tous les bogues et failles de sécurité, et les investisseurs espèrent que SHIB obtienne un sceau d’approbation. L’audit est un grand moment pour inculquer la légitimité au jeton, donc les résultats positifs seraient énormes.

De plus, l’équipe Shiba Inu interagira avec les investisseurs et les fans lors d’une session AMA. Les investisseurs auront la possibilité de poser des questions sur l’audit. La parole est également ouverte aux questions concernant la tokenomique de SHIB et son token partenaire Tueur de Dogecoin (CCC :LAISSE-USD). L’AMA devrait commencer à 16h00 heure de l’Est, selon le compte Twitter officiel de Shiba Inu. Et en attendant, les investisseurs peuvent profiter d’une pizza à un tarif réduit, grâce à aujourd’hui étant le « SHIB Pizza Day » fraîchement frappé.

Toutes ces nouvelles se traduisent par un succès fou pour la valeur de SHIB. Le jeton est en hausse de 15% par rapport à la séance de négociation d’aujourd’hui. Attachez-vous aux résultats de l’AMA et à tout aperçu de l’audit en cours.

