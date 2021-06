Shiba Inu Crypto News: les fans de SHIB aboient toujours pour le trading de Coinbase

in

Investisseurs dans la crypto-monnaie meme Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) ont connu une volatilité importante ces derniers temps. En effet, SHIB a été l’une des crypto-monnaies les plus discutées ces derniers jours, car une variété de nouvelles sur la crypto Shiba Inu continue d’arriver.

Source : Shutterstock

L’un des éléments clés à noter avec Shiba Inu est l’inclusion de la crypto sur la plate-forme Coinbase Pro. Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) a annoncé le 15 juin que SHIB serait disponible à la négociation sur Coinbase Pro à partir du 17 juin. Cependant, des retards techniques annoncés un jour plus tard ont empêché les passionnés de cryptographie d’accéder à SHIB sur la plate-forme Coinbase. Ces retards semblent persistants.

Plongeons-nous dans ce que les fans de SHIB disent à propos de ce retard en ce moment.

Shiba Inu Crypto News stimule la volatilité dans SHIB

Aujourd’hui, les prix du SHIB se redressent, les investisseurs enregistrant des gains d’environ 4% au moment de la rédaction. Cependant, les volumes de transactions et les prix SHIB ont tous deux baissé ces derniers jours. Comme le souligne Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, cela est en grande partie dû aux retards de Coinbase.

En effet, les fans de SHIB ne sont pas satisfaits de cela. Divers tweets sont sortis demandant une explication. Un manque de mises à jour du compte officiel Shiba Inu et de Coinbase a fait baisser les prix, bien que la stabilisation d’aujourd’hui soit un bon signe. Il convient également de noter qu’un crash cryptographique généralisé est également en jeu.

ANNONCE🎉 Nous avons eu des nouvelles de la communauté et nous prenons toujours en compte leurs demandes. 📢 Prochain CertiK x @Shibtoken @ShytoshiKusama AMA bientôt disponible ! Restez à l’écoute pour plus de détails. 🔥 – Classement de la sécurité CertiK (@certikorg) 21 juin 2021

De plus, l’auditeur DeFi CertiK a annoncé plus tôt cette semaine que la société auditera le jeton SHIB. Cette décision confère une légitimité à SHIB, et les investisseurs en crypto semblent aimer les nouvelles. Cela semble être un autre facteur déterminant de la hausse actuelle.

Cela dit, l’incertitude liée au calendrier de la cotation de Coinbase et de l’audit CertiK est susceptible de générer de la volatilité pendant un certain temps. Comme pour tous les avoirs cryptographiques, les investisseurs doivent se rappeler de pratiquer une discipline de portefeuille appropriée dans le dimensionnement des positions en conséquence.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.