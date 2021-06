Shiba Inu Crypto News: Toujours pas de trading SHIB sur Coinbase et 2 autres grandes histoires

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) ne laisse pas tomber la mauvaise nouvelle de la semaine. La crypto avance péniblement, concluant des accords à gauche et à droite. Tout en envisageant toujours des pertes aujourd’hui, le jeton donne aux détenteurs une raison de rester optimiste avec deux nouvelles de la crypto Shiba Inu.

Source : Shutterstock

SHIB était censée commencer à négocier sur le Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) Plateforme Pro hier. En fait, Shiba Inu gagnait depuis lundi, lorsque la bourse a annoncé que les détenteurs de SHIB pouvaient ajouter leurs jetons à leurs comptes.

Cependant, jeudi, Coinbase Pro a annoncé que des problèmes techniques retardaient le grand lancement de Shiba Inu. Les détails sont flous autour du retard, et les investisseurs connaissent peu le calendrier à venir. Ce matin, la plateforme Pro ne voit toujours pas le trading SHIB.

Le résultat est une baisse de 11% des prix SHIB.

Shiba Inu Crypto News compense les retards de Coinbase

Les développeurs de Shiba Inu ne laissent pas le déploiement les atteindre. L’équipe dévoile plutôt deux nouveaux partenariats. L’une de ces nouvelles offres est une inscription sur la bourse crypto Voyageur (CCC :VGX-USD). L’échange Voyager permet aux utilisateurs de mettre en jeu plus de 20 crypto-monnaies différentes pour des intérêts, et SHIB est l’une des premières pièces de monnaie que la société proposera.

La deuxième nouvelle vient du Paraguay. La nation sud-américaine essaie d’attirer des organisations internationales de crypto-minage, et le membre du Congrès Carlos Rejala présentera un projet de loi pour aider à faire exactement cela. Pendant ce temps, les entreprises de divertissement paraguayennes établissent des relations axées sur la cryptographie.

Groupe Cinco, qui s’appelle la plus grande entreprise de divertissement du pays, conclut des partenariats avec plusieurs cryptos différents. L’entreprise acceptera Bitcoin (CCC :BTC-USD) dans ses discothèques et restaurants à partir de juillet. De plus, la société prévoit d’accommoder les paiements en Ethereum (CCC :ETH-USD), Chiliz (CCC :CHZ-USD) et SHIB.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.