Shiba Inu dans le Top 10 Crypto ! Le prix du SHIB a bondi de plus de 50% – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

Le 24 octobre, les valeurs de crypto-monnaie restaient une combinaison de vert et de rouge. Alors que BTC s’efforce de rester au-dessus de 6 000 $, l’ETH a été relativement haussier car il est en hausse de 2,2%. Les autres meilleures pièces, ADA, SOL, XRP et DOT se négocient en rouge. Au milieu de cette tuerie, le jeu est Shiba Inu, le meme crypto vient d’atteindre un niveau record.

Shiba Inu (SHIB), un token dérivé de Dogecoin (DOGE), a atteint un niveau record après une augmentation de prix de 46% en seulement deux jours. Au moment de la publication, la paire de trading SHIB/USD s’échangeait à 0,00003941 $.

La récente augmentation du prix du jeton SHIB peut être attribuée à une tendance haussière continue qui a commencé le 15 octobre et a aidé la valeur de la crypto-monnaie à augmenter de plus de 26%. SHIB a maintenu un support d’une semaine à environ 0,00002796 $ depuis le 17 octobre avant de commencer sa course haussière à son plus haut niveau historique.

La valeur marchande de Shiba Inu a augmenté de plus de 50% au cours des sept derniers jours, et c’est désormais la 13e plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, à seulement trois places en dessous de Dogecoin. Shiba Inu a maintenant la plus grande quantité en circulation de près de 395 billions de pièces. .

Catalyseur derrière le rallye des prix SHIB

Le jeton inspiré de Dogecoin a augmenté de 40% en septembre lorsque le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté à propos de la naissance d’un nouveau chien Shiba Inu nommé Floki.

Au cours de la semaine dernière, l’activité des prix Shiba Inu s’est consolidée dans une fourchette plus étroite. Après un gain robuste début octobre qui a envoyé le SHIB/USD à un nouveau sommet historique de 0,000035 $, la paire a commencé à se consolider avec une régression à 0,00002 $.

Au cours des dernières semaines, SHIB/USD a atteint plusieurs hauts et bas plus bas, s’installant finalement en dessous de 0,00003 $. Shiba Inu s’est négocié latéralement en dessous de la résistance pendant la majeure partie de cette semaine, ce qui indique une possible augmentation plus tard cette semaine.

Shiba Inu a finalement franchi le cap hier, atteignant rapidement le précédent record de 0,000035 $. Après une brève pause, le précédent record absolu a été cassé du jour au lendemain, portant le SHIB/USD à son niveau actuel de 0,0 $.