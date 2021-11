Shiba Inu dépasse Cardano, Dogecoin dans la liste de surveillance 10 jetons

Shiba Inu n’a pas très bien réussi sur le marché récemment, mais cela n’a pas empêché la pièce meme d’être un favori du marché. Les investisseurs avaient afflué dans la devise après son rétablissement à un nouveau record historique en octobre et ont maintenu leur soutien depuis. SHIB avait perdu son équilibre à ce prix élevé, le faisant sortir du top 10 des crypto-monnaies. Cependant, le meme coin est toujours l’une des crypto-monnaies les plus populaires sur le marché.

La liste de surveillance sur CoinMarketCap est une fonctionnalité qui permet aux investisseurs de choisir les actifs qu’ils souhaitent surveiller à mesure que le marché évolue. Les principaux actifs de la liste de surveillance de cette liste ne fluctuent généralement pas beaucoup. Mais Shiba Inu a changé les choses récemment. SHIB a non seulement atteint le top 10, mais a dépassé certains de ses principaux rivaux sur la liste.

Shiba Inu (SHIB) se classe troisième

Lorsque Shiba Inu a été exclu du top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière, se classant actuellement au 11e rang, il s’est imposé comme l’un des meilleurs candidats sur une autre liste des 10 premiers. Pour les 10 pièces les plus échangées sur la liste de surveillance sur CoinMarketCap, SHIB a été classée troisième sur la liste. Il était à la traîne par Bitcoin et Ethereum, qui se classaient respectivement premier et deuxième.

Les retours de Shiba Inu en ont fait une crypto bien-aimée dans la communauté, donc être à la troisième place sur cette liste n’est pas une surprise. La nature très volatile des crypto-monnaies sur le thème des chiens signifie que les investisseurs doivent garder une longueur d’avance s’ils veulent tirer le meilleur parti de leurs investissements. Faites des listes de surveillance un outil précieux pour les investisseurs.

prix SHIB souffre après ATH

SHIB a battu son principal rival Dogecoin et le favori de la communauté Cardano pour prendre la troisième place sur cette liste. Elle occupait cette position avec un total de 1 702 000 listes de surveillance. Les principales devises Bitcoin et Ethereum avaient 2 612 000 et 2 123 000, tandis que Dogecoin se classait septième avec un total de 1 310 000 listes de surveillance.

Résolution SHIB sur les réseaux sociaux

Shiba Inu a maintenant dépassé Ethereum en nombre total d’abonnés sur Twitter. Le nombre total d’abonnés sur le compte Twitter officiel de SHIB a atteint 1,8 million dimanche, dépassant Ethereum, qui était de 1,7 million à l’époque. SHIB est un jeton ERC-20 basé sur la blockchain Ethereum et a été l’un des jetons les plus réussis de la blockchain jusqu’à présent.

La pièce de monnaie a continué de dominer les médias sociaux après que le jeton ait été considéré comme la crypto-monnaie la plus parlée sur les médias sociaux en octobre, après son rétablissement à un nouveau record historique. Cela témoigne de la rapidité avec laquelle la communauté grandit.

Cependant, malgré cela, le prix n’a pas réagi positivement à tous les supports. Après avoir chuté de son ATH fin octobre, il n’y a aucun signe d’amélioration de l’altcoin. L’actif numérique était tombé à près de 0,00004 $ jeudi, mais s’était depuis rallié. Cependant, la pièce meme a calé autour de 0,00005 $ dans les jours suivants.

