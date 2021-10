Shiba Inu devient la troisième crypto-monnaie la plus échangée | Invezz

C’est actuellement la saison Shiba Inu (SHIB / USD) car la pièce meme a éclipsé les gains de toutes les principales crypto-monnaies du marché. Au cours du mois dernier, il a rebondi de plus de 400%, passant d’environ 0,00001 $ fin septembre à des sommets actuels de 0,000040 $.

Les données de CoinMarketCap montrent que les volumes de transactions sur 24 heures de Shiba Inu s’élèvent à environ 16,4 milliards de dollars. Notamment, la pièce meme a dépassé les volumes de négociation sur 24 heures d’Ether, s’élevant à 15,3 milliards de dollars.

Les graphiques de cryptage dominants de SHIB

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les données de CoinMarketCap montrent également que Shiba Inu est la troisième crypto-monnaie la plus échangée après Bitcoin et Tether. Le meme coin est également en tête du marché du trading au comptant sur Binance et de la crypto-monnaie la plus échangée sur Coinbase.

Le 24 octobre, SHIB a atteint un sommet historique de 0,000044 $. Cependant, il a perdu une partie de ces gains et est tombé à 0,000039 $ au moment de la rédaction. Malgré cette baisse, l’intérêt pour la pièce meme reste élevé, beaucoup spéculant qu’elle se dirige vers des profits explosifs.

En seulement un mois, SHIB a gagné plus de 435%, ce qui en fait le premier gagnant du mois dernier. Ses gains stupéfiants à des sommets historiques sont survenus hier alors même que le marché dans son ensemble montrait des signes de correction.

Avec le battage médiatique entourant un fonds négocié en bourse, Bitcoin (BTC / USD) pourrait se diriger vers des creux inférieurs à 60 000 $. Cependant, SHIB ne montre aucun signe de correction majeure, du moins pour l’instant.

Le battage médiatique de Shiba Inu est toujours fort

Le battage médiatique autour de Shiba Inu reste élevé. Le rallye actuel a été attribué à des spéculations selon lesquelles le jeton serait répertorié dans Robinhood. De plus, la pièce s’est récemment aventurée dans les jetons non fongibles (NFT), ce qui a entraîné des gains haussiers.

Avec de nombreuses pièces meme s’appuyant sur le battage médiatique pour les actions de prix sauvages, il semble que Shiba Inu éclipse maintenant les autres pièces meme qui font à peine un profit. Dogecoin n’a pas réalisé de gains significatifs lors du récent marché haussier.

Cependant, alors que certains gains de Shiba Inu au cours du mois dernier ont été attribués à Elon Musk, le PDG de Tesla a déclaré qu’il ne possédait aucun SHIB. Musk a précisé que son portefeuille d’investissement crypto est uniquement composé de Bitcoin, Ethereum et Dogecoin.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent