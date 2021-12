Shiba Inu est accepté par la plateforme de voyage Travala

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Shiba Inu est désormais accepté par Travala, la plateforme de réservation de voyages soutenue par Binance.

La célèbre plateforme de réservation de voyages basée sur la blockchain Travala, qui est soutenue par Binance, a ajouté la prise en charge de la crypto-monnaie Shiba Inu (SHIB) basée sur le mème du chiot Shiba.

Cela a été rapporté par Travala sur Twitter :

Félicitations à @Shibtoken pour avoir remporté la bataille symbolique à #Travala. $ SHIB est désormais répertorié comme mode de paiement pour réserver plus de 3 millions de produits de voyage dans le monde. Rejoignez le programme $ AVA Smart pour jusqu’à 13% d’économies supplémentaires.

Félicitations à @Shibtoken pour avoir remporté la bataille des jetons sur # Travala. $ SHIB est désormais répertorié comme méthode de paiement sur https://t.co/CL8FxBfPc0 pour réserver plus de 3 millions de produits de voyage dans le monde entier Rejoignez le programme $ AVA Smart pour obtenir jusqu’à 13% d’économies supplémentaires ???? https://t.co/iqw9MLLbew pic.twitter.com/YiHDQvt2gN – Travala.com (@travalacom) 7 décembre 2021

Travala a établi une « bataille symbolique » entre les communautés FLOKI et SHIB le 2 décembre. La société a expliqué que la crypto-monnaie avec le plus de votes après 72 heures « gagnera une liste sur Travala.com ». En outre, il a déclaré que « tous les utilisateurs qui votent pour l’un des jetons recevront une part de 15 000 $ US en AVA, qui sera distribuée en fonction des votes exprimés ».

Le vote s’est terminé avec SHIB comme grand gagnant, car leur communauté est très active.

Travala et Binance

Travala.com est une sorte de Booking ou Airbnb qui « propose actuellement plus de 2 200 000 propriétés couvrant 90 124 destinations dans 230 pays et territoires », il a été fondé en 2017.

CryptoGlobe rappelle que le 20 mai 2020, Travala.com a annoncé « sa fusion stratégique » avec le portail de réservation de vols TravelbyBit (qui était soutenu par Binance). Après une intégration complète entre les deux startups, le jeton natif $ AVA de Travala.com « propulserait la plate-forme fusionnée avec des bénéfices supplémentaires des réservations de vols ».

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (alias « CZ ») a déclaré à l’époque :

«Travala.com et TravelbyBit ont prouvé leur capacité à créer des plateformes de réservation de voyages de classe mondiale que la communauté crypto adore. Nous sommes impatients de les soutenir dans leur voyage et de fournir un utilitaire de cryptographie plus répandu à travers les voyages. »

Travala accepte également d’autres crypto-monnaies. En 2018, il a commencé à accepter les paiements avec Ripple. Avant cela, il acceptait déjà Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), EOS, Binance Coin (BNB), Stellar Lumens (XLM), True USD (TUSD) et la devise native du service, AVA

Puis, en mai de cette année, la société a ajouté la prise en charge de Dogecoin (DOGE).

Le programme intelligent de Travala.com « offre une variété d’avantages, notamment des remises allant jusqu’à 5 % sur les prix indiqués sur Travala.com, jusqu’à 5 % en récompenses de fidélité, l’accès au programme NFT et les droits de vote sur la plateforme.

La célèbre plateforme de voyage Booking a conclu une alliance avec Travala en 2019. Puis Expedia l’a fait en 2020.

