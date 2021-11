« ZenGo », le premier portefeuille de crypto-monnaie avec accès via la reconnaissance faciale 3D avancée, a ajouté la prise en charge de la crypto-monnaie Shiba Inu. C’est ce qu’a annoncé l’entreprise ce 16 novembre sur son site internet.

Les utilisateurs du portefeuille révolutionnaire ZenGo pourront désormais échanger et enregistrer le memecoin le plus populaire à ce jour.

« Nous sommes ravis d’être l’un des premiers portefeuilles de crypto-monnaie à prendre en charge SHIB, en particulier en raison de sa communauté dynamique, créative et enthousiaste. » A déclaré Ari Gore, responsable de la communication de ZenGo.

La crypto-monnaie « Shiba Inu » se négocie à 0,00004851 $ au moment de la rédaction. Source : CoinMarketCap

La protection d’accès à l’aide de mots de passe, de phrases initiales et de clés privées peut être intimidante pour les nouveaux investisseurs. Cependant, les portefeuilles ZenGo ont accès à l’aide de la biométrie faciale 3D avancée, qui est le principal argument de vente et la sécurité de l’application. Les développeurs de la société soutiennent qu’une telle approche de la sécurité pourrait résoudre les problèmes existants liés à l’insécurité numérique lors de l’accès aux portefeuilles de crypto-monnaie.

La société israélienne a également levé 20 millions de dollars lors d’un tour de table de série A en avril. En outre, « Samsung Next », le fonds de capital-risque du géant de la technologie « Samsung », figurait parmi les bailleurs de fonds les plus notables de ZenGo.

AMC Theatres, l’une des plus grandes chaînes de cinéma au monde, a annoncé qu’elle accepterait bientôt les paiements chez SHIB

Lundi de cette semaine, Adam Aron, PDG d’AMC Theaters. Il a publié via un tweet que la plate-forme de paiement en crypto-monnaie BitPay prendra en charge Shiba Inu et, par conséquent, les cinémas AMC pourront commencer à accepter la crypto-monnaie pour les paiements en ligne de billets et de concessions.

En plus de cela, la chaîne de cinémas AMC acceptera également les Bitcoins et Ethereum pour les paiements en ligne.

Le directeur Aron a indiqué que ce service sera disponible dans environ « deux à quatre mois ». En outre, il a ajouté que la société a l’intention de devenir le premier client BitPay à accepter le SHIB comme mode de paiement.

Au mois d’octobre, Shiba Inu a atteint son plus haut niveau historique et s’est positionné comme la onzième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, au milieu des rumeurs selon lesquelles le Robinhood Exchange pourrait l’ajouter à son offre de crypto-monnaie.

À ce jour, Shiba Inu a une capitalisation boursière de 26 234 498 854 $, selon CoinMarketCap.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport