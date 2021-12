Shiba Inu est désormais disponible sur la plus grande bourse du Brésil, Mercado Bitcoin

Pour Hannah Perez

La plateforme a indiqué qu’il incluait SHIB dans sa liste commerciale ce mercredi.

Le jeton rival populaire de Dogecoin, Shiba Inu (SHIB), fait son chemin vers le plus grand échange de crypto-monnaie du Brésil.

Mercado Bitcoin (MB), le plus grand bureau d’échange de devises numériques au Brésil et l’un des plus importants d’Amérique latine en termes de valorisation boursière, a annoncé cette semaine qu’il inscrirait le jeton SHIB sur sa plate-forme. La société a rapporté la nouvelle à ses utilisateurs via Twitter, indiquant que le commerce avec Shiba Inu sera disponible à partir de ce mercredi.

L’une des pièces les plus appréciées en 2021 et qui accumule une authentique armée d’adeptes. C’est ça! Demain, $ SHIBA sera disponible en MB, avec un historique de plus de 18000% d’appréciation jusqu’à présent cette année.

Uma das moedas que vous apprécierez le plus en 2021 et qui accumule une véritable armée de followers ???????? C’est juste là ! Amanhã, $ SHIBA sera disponible sans MB, avec une appréciation historique de plus de 18000%, il y a cette année. ???? 12/01 #shibarmy @shibtoken #shibainu pic.twitter.com/24HuhiBymA – Marché Bitcoin (@MercadoBitcoin) 30 novembre 2021

L’échange a suggéré que l’inscription de la crypto-monnaie résulte de la demande croissante des utilisateurs. En fait, l’annonce sur Twitter était accompagnée d’une vidéo d’un chiot Shiba Inu vêtu d’un équipement militaire et planifiant une stratégie. L’image fait référence à la « SHIBArmy » (armée SHIB), une communauté grandissante sur Twitter qui milite pour l’adoption massive du jeton canin.

Bitcoin Market a également annoncé qu’il ajouterait la prise en charge de Cosmos (ATOM), Polkadot (DOT) et Loopring (LRC) plus tard cette semaine. La bourse a élargi son offre de crypto-monnaie ces dernières semaines. Il a également récemment répertorié plusieurs pièces liées au métaverse, notamment Yield Guild Games (YGG) et The Sandbox (SAND).

Plus d’échanges s’ajoutent à SHIB

La cotation sur la bourse brésilienne géante a lieu peu après la plateforme Kraken, basée aux États-Unis, ajoutera un support commercial pour SHIB. L’échange de devises numériques avait déjà laissé entendre plus tôt ce mois-ci qu’il incorporerait le jeton meme, et il a finalement tenu sa promesse cette semaine. La nouvelle a poussé le prix du Shiba Inu à près de 30%.

Comme signalé Bitcoin quotidien, le memecoin a connu une hausse de 36,25% dans la matinée d’hier, dépassant un prix de 0,0000529 USD. Au moment de mettre sous presse, SHIB se négocie à 0,000046 $ et est la 12e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Evolution des prix SHIB en 2021 – CriptoMercados

L’incorporation de SHIB sur les deux bourses fait partie d’une tendance d’adoption plus large qui a vu plusieurs bourses majeures de crypto-monnaie ajouter un support commercial au jeton au milieu de sa flambée des prix fulgurante. Par exemple, Gemini et Public ont répertorié Shiba Inu plus tôt ce mois-ci, tandis que Coinbase l’a ajouté en septembre.

La nouvelle des débuts de SHIB sur le marché Bitcoin intervient le jour même où le magasin d’électronique en ligne Newegg a annoncé que ses utilisateurs pourront utiliser le mème de chien crypto-monnaie au cours de ce mois de décembre pour acheter leurs cadeaux de Noël.

Image Unsplash modifiée dans Canva