Shiba Inu et toutes les crypto-monnaies inspirées par Dogecoin ⋆ Crypto new media

Dogecoin est l’un des altcoins les plus populaires (crypto-monnaies alternatives au bitcoin). Elle a été fondée par Billy Markus et Jackson Palmer en 2013 et a commencé comme un mème sarcastique. La crypto-monnaie open source peer-to-peer est connue pour son offre infinie et son prix bas.

La crypto-monnaie a acquis une renommée massive après le PDG de Tesla Elon Musk a défendu la crypto-monnaie dans une série de tweets. Rappeur de renom Snoop Dog et propriétaire des Dallas Mavericks Marc Cubain ont également jeté leur poids derrière la crypto-monnaie. Le résultat a été une augmentation massive du prix Dogecoin.

Le succès de Dogecoin a attiré l’attention des spectateurs ; selon coingecko, le taux de change actuel du DOGE en USD est de 0,32 USD. En conséquence, plusieurs altcoins ont imité Dogecoin dans le but de contrer le vent arrière. Selon Explorons les meilleurs altcoins inspirés des doges, y compris Shiba Inu.

Toutes les crypto-monnaies inspirées par Dogecoin

Shiba Inu

Sur son site Internet, le Shiba Inu se présente comme le tueur de dogecoin. Le clone DOGE a été développé sur la norme Ethereum ERC 20 et lancé en août 2020 par Royshi – un individu anonyme comme Satoshi de Bitcoin. Selon CoinMarketCap, l’offre actuelle de Shiba Inu est de 394 796 milliards d’unités et a une capitalisation boursière de 3 252 624 820 $. Le jeton virtuel se négocie à 0,000008229 $ par pièce. Shiba Inu est disponible à la négociation sur Uniswap.

DogeCash

Une autre imitation dogecoin est le Dogecaisse. Il a été créé par James Stewart et lancé en octobre 2018. Selon leur site Web, Dogecash est une crypto-monnaie transparente et gérée par la communauté. Il atteint cet attribut en utilisant une preuve d’enjeu, une gouvernance active et une création via DogeNodes. Essentiellement, la crypto-monnaie n’est pas créée par le minage.

C’est ici que ça s’améliore. L’objectif principal de la crypto-monnaie est de fournir des contributions caritatives. Actuellement, la crypto-monnaie se négocie à 0,06465 $ avec une capitalisation boursière de 1 014 897 $. Il se classe numéro 1722 sur la liste des crypto-monnaies selon la capitalisation boursière.

UnderDog

Tout un nom ! Bien, Underdog est un imitateur dogecoin qui négocie sur PanCakeSwap. La crypto-monnaie a une limite d’approvisionnement d’un milliard de pièces. C’est le plus de pièces qu’il puisse produire. Actuellement, la crypto-monnaie se négocie à 0,00005897 $. Bien que sa capitalisation boursière soit inconnue, la capitalisation boursière entièrement diluée d’Underdog est de 61 941 $, se classant 4984 sur CoinMarketcap. La crypto-monnaie a perdu près de 100% de sa valeur par rapport à un sommet de 330 782,32 $.

Kishu Inu

Kishu Inu est encore une autre imitation de dogecoin lancée le 19 avril 2021. Selon leur site Web, la crypto-monnaie décentralisée axée sur la communauté et détenue offre des récompenses instantanées à ses utilisateurs actifs. Les détenteurs de portefeuilles décentralisés reçoivent une récompense Kishu de 2% pour chaque transaction utilisateur active. Ces récompenses visent à favoriser l’utilisation communautaire et un réseau distribué sain.

L’altcoin a une capitalisation boursière de 92 685 000 $. Son prix a chuté d’environ 95% par rapport à un sommet historique de 0,000000002 $ le 14 mai 2021, s’échangeant actuellement à 0,000000000932 $. La pièce récemment lancée est disponible à la négociation sur Uniswap et Coin Tiger et a un plafond d’approvisionnement de 1000 quadrillions.

Jeton Doge

Jeton Doge se présente comme un version dogecoin efficace et écologique. S’échangeant à 0,001654 $, le prix a bondi de 8247205,76 % par rapport à un creux historique de 0,00000002 $ le 18 juillet 2021. Doge Token est disponible chez StellaTerm si vous souhaitez y investir. L’un des meilleurs attributs du jeton numérique stellaire est qu’il n’utilise pas de preuve de travail, donc vert. La pièce a été développée en raison des nombreuses opportunités de DOGECOIN et permet de passer de la technologie de la blockchain humoristique à un réseau plus avancé et sécurisé. Doge Token a une offre totale de 10 milliards d’unités.

DogeFi

DogeFi est une autre imitation de dogecoin. Mais cette pièce numérique est unique. Il rassemble la communauté gamifiée et offre aux membres la possibilité d’accéder à des projets exclusifs d’agriculture de rendement et de participer à l’arbitrage des prix. Se négociant à 0,4003 $, DogeFi a une capitalisation boursière de 400 235 $. La crypto-monnaie a un approvisionnement total de 1000000 avec un approvisionnement en circulation de 100%.

renDOGE

renDoge est développé sur le réseau blockchain Ethereum en tant que représentation individuelle de Dogecoin. La crypto-monnaie a été lancée en janvier 2021 et est disponible à la négociation dans LinkSwap et Uniswap. Le protocole ouvert prend en charge le mouvement de valeur entre les blockchains. Selon CoinMarketCap, renDOGE a une capitalisation boursière de 998 566 $. La crypto-monnaie se négocie actuellement à 0,3238 $, soit une augmentation de 1310,42 % par rapport au plus bas historique. La crypto-monnaie a une offre totale de 3 083 733 avec une offre en circulation de près de 100%.

CHAT

CHAT est un fan token fondé par Carole Baskin. Le Tiger King Star a émis la monnaie virtuelle sur le thème du chat pour Le sauvetage du gros chat de Baskin (sanctuaire accrédité) fans. Selon CoinMarketCap, la crypto-monnaie se négocie à 0,1184 $ et est disponible à la négociation sur Rally.io. Il a une offre totale de 15 millions d’unités avec environ 6,5 millions de pièces en circulation.

DogeSwap

Selon le Échange de chiens développeurs, la crypto-monnaie s’inspire du Dogecoin pour améliorer l’efficacité de la finance décentralisée et augmenter les revenus de Yielfarming. Il se négocie actuellement à 22,56 $, ce qui représente une augmentation de 296,33 % par rapport à un creux historique de 5,69 $. Nous devons encore voir s’il augmentera à nouveau et écrasera son plus haut historique de 931 $. Il est actuellement répertorié sur Febox, VinDa et Uniswap. Selon CoinMarketCap, la crypto-monnaie a une capitalisation boursière de 451 718 $.

MonaCoin

Fondée en 2014, cette crypto-monnaie a atteint un sommet de 4,023 $ en avril, beaucoup plus bas qu’un sommet historique de 20,23 $ en 2017. La pièce sur le thème du chat est ostensiblement le système de paiement national en crypto-monnaie du Japon. Vous pouvez acheter cette pièce sur FinebOX, Zaif, Bittrex, ProbIT Exchange et BitBank. Il a une offre maximale légèrement supérieure à 105 millions d’unités, avec 65 millions d’unités déjà en circulation. Selon CoinMarketCap, Moancoin a une capitalisation boursière de 107 735 117,86 $.

Derniers mots

Dogecoin est l’une des crypto-monnaies les plus vénérées, grâce à son énorme potentiel de croissance. Il n’est pas surprenant que les développeurs de crypto-monnaie aient eu recours au clonage de la pièce numérique pour profitez des opportunités associées à DOGE. Il est probable que davantage de pièces similaires à Dogecoin apparaîtront à l’avenir. Nous devons attendre et voir à quel point ils seront performants.