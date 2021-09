Shiba Inu laisse Dogecoin dans la poussière alors que Coinbase ajoute la crypto SHIB

in

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) a promis d’être le “Dogecoin (CCC :DOGE-USD) tueur », mais de nombreux investisseurs n’ont pas été convaincus. Aujourd’hui, cependant, le réseau donne à DOGE une course pour son argent. Une liste sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) aussi bien que Binance (CCC :BNB-USD), couplé à de nouveaux teasers de mise à niveau, augmente considérablement le jeton. Maintenant, la crypto SHIB est vraiment prête à dépasser Dogecoin en tant que roi des cryptos meme.

Source : Shutterstock

La semaine a été assez chargée pour la communauté Shiba Inu.

Au cours des deux derniers jours, le jeton a été coté sur deux des plus grands échanges cryptographiques au monde. Mardi a vu l’annonce de Binance que le trading SHIB commencerait de manière imminente sur sa plate-forme américaine. Mercredi a vu le lancement effectif de la liste. Bien sûr, étant la plus grande bourse au monde en termes de volume de transactions, le jeton a considérablement augmenté son exposition et son accessibilité.

Continuer à profiter des bons moments est l’actualité de jeudi, qui a vu le début des échanges pour Shiba Inu sur la plate-forme Coinbase. Coinbase, le deuxième plus grand échange de crypto au monde, vient d’ajouter SHIB à sa plate-forme Pro après des mois de retard. Maintenant, Shiba Inu entre dans la cour des grands sur la plate-forme principale Coinbase.

Les listes d’échange, les teasers de la couche 2 aident SHIB Crypto à dépasser le volume DOGE

Au-delà des deux listes, la crypto SHIB connaît également un sentiment de plus en plus optimiste concernant les mises à jour à venir. Le fondateur de SHIB, Shytoshi Kusama, s’attaque au réseau de cryptographie Discorde serveur pour faire une grande annonce. Les développeurs explorent apparemment l’idée d’apporter une solution de couche 2 au réseau. En implémentant une autre couche de blockchain, les développeurs peuvent augmenter la vitesse des transactions ; en effet, les données de transaction peuvent voyager plus efficacement sous la surface dans leur propre couche.

Les nouveaux plans du réseau, ainsi que les énormes listes d’échanges, lancent SHIB dans l’espace. Le jeton a augmenté de 32% en valeur ce matin. Et la large exposition que les deux nouvelles bourses accordent à SHIB porte ses fruits de manière significative. En fait, le jeton dépasse Dogecoin dans le volume moyen des transactions ce matin. Là où DOGE a vu 2,2 milliards de dollars de transactions au cours des dernières 24 heures, SHIB en voit maintenant 2,6 milliards. La montée en popularité fait également de Shiba Inu la crypto tendance n ° 1 sur CoinMarketCap.

