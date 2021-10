Shiba Inu marque un nouveau record historique. Que se passe-t-il, où va-t-il ?

Après une longue période latérale, le prix du Shiba Inu a explosé à la hausse et a marqué hier un nouveau plus haut historique.

Au moment d’écrire ces lignes, SHIB se négocie à 0,0000393 $, accumulant une perte de 4,81 % au cours des dernières 24 heures, mais maintenant un gain de 43,38 % au cours des 7 derniers jours.

Le dernier élan du mème crypto est attribué au développement d’une tendance à la hausse, qui est restée intacte au cours des derniers mois, et qui semble avoir été stimulée par les tweets d’Elon Musk à la mi-septembre.

Nous attendons depuis longtemps que cela se produise. Et c’est qu’après une importante correction, mais en maintenant une force haussière dominante et une course haussière générale sur le marché, une forte hausse du SHIB était la plus probable.

Malgré tout le mème que cela peut devenir, comme je l’ai dit dans une prévision Shiba Inu pour 2021, tant qu’il y a une communauté derrière et une certaine utilisabilité de la crypto-monnaie, il n’y a aucune raison de croire que le projet va mourir.

Maintenant, la dynamique est assez développée, et tous les objectifs ont été atteints. De plus, Elon Musk a mis un « frein » sur la grande vague spéculative, assurant qu’il ne possède aucun token SHIB. Cependant, cela indique que vous avez un peu de DOGE, BTC et ETH.

Par curiosité, j’ai acquis des chaînes de hachage ascii appelées « Bitcoin, Ethereum & Doge ». C’est ça. Comme je l’ai déjà dit, ne pariez pas la ferme sur la crypto ! La vraie valeur est de construire des produits et de fournir des services à vos semblables, pas de l’argent sous quelque forme que ce soit. – Elon Musk (@elonmusk) 24 octobre 2021

Le rallye des taureaux de Shiba sera-t-il terminé ?, découvrons-le ci-dessous.

Analyse technique de Shiba Inu après avoir atteint un nouveau record historique

Après avoir franchi un fanion haussier, le prix a rapidement atteint un nouveau sommet. C’était prédit depuis twitter, je vous invite à me suivre afin que vous puissiez profiter de ces analyses en temps réel.

Maintenant, SHIB est entravé par la résistance laissée par le précédent sommet. Le fort recul des prix élevés nous indique qu’une correction, même minime, est très probable sur le chemin.

Il semble difficile d’envisager un scénario où le rallye est totalement sold out. Il est encore probable qu’après une brève correction, de nouveaux sommets soient atteints. Mais déjà au point actuel, vous devez être extrêmement prudent.

ALERTE ! : Prix fort à l’achat

Dans le graphique hebdomadaire, nous voyons qu’il est très probable qu’une correction majeure soit sur le point de se produire.

Le rejet de la résistance de celle laissée par le précédent record absolu, un élan non-stop pendant 4 semaines consécutives et un RSI indiquant un important surachat, nous indiquent que Shiba Inu pourrait commencer à corriger bientôt.

Je pense que ce n’est jamais une très bonne idée d’essayer de parier contre le momentum. Mais dans ce cas, il y a pas mal de signes que le rallye est complet.

Je ne dis pas que SHIB ne peut pas faire plus de profit à l’avenir. Il est possible qu’avec une correction minimale il marque un nouveau maximum dans les prochaines heures/jours.

Mais si vous devez garder à l’esprit que la meilleure partie est passée et qu’un revers important est en route.

Enfin, il convient d’ajouter que déjà au prix actuel, SHIB a une capitalisation boursière de 15 691 millions de dollars. C’est un nombre incroyable et qui rend plus difficile l’accumulation de gros bénéfices. Pensez que maintenant ce mème crypto est plus gros que Chainlink et est sur le point de dépasser Uniswap. C’est à vous de juger à quel point cela est durable.

Analyse et prévisions Shiba INU après avoir atteint un niveau record. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport