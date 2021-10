Shiba Inu ne convient qu’aux investisseurs en crypto les plus spéculatifs

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) crypto a récemment été répertorié sur Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) le 15 septembre. Coinbase est la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde. Pour que Shiba Inu soit répertorié, c’était tout un exploit. Cela a provoqué une augmentation substantielle de la crypto au prix étrange.

Par exemple, avant qu’il ne soit répertorié, le prix était de 0,000006722 $, ou 0,0006722 cents. CoinMarketCap a le meilleur graphique pour afficher l’action des prix de la pièce, car il est plus détaillé que les données de la plupart des autres sites. Au 30 septembre, CoinMarketCap classait Shiba Inu comme la 47e plus grande crypto.

Après le 15 septembre, Shiba Inu a atteint un sommet d’environ 0,0009182 cents le 16 septembre. Cela représente un gain de 36,6%.

Cependant, depuis le 16 septembre, le prix du Shiba Inu a baissé. Au 30 septembre, il s’élevait à 0,00725 cents par jeton de chiffrement Shiba. Néanmoins, cela signifie que le jeton cryptographique est toujours en hausse de 7,85% par rapport à son prix avant la cotation.

Où cela laisse Shiba Inu

Le magazine Decrypt fait un très bon point sur la montée en puissance de SHIB. Il parle du but des jetons meme comme Shiba Inu. Tout d’abord, le magazine décrit ce que le but n’est pas :

“L’objectif principal de la récolte actuelle de jetons meme n’est pas de déverrouiller un utilitaire sur un protocole ou de se déployer en tant que votes sur les décisions de gouvernance…”

Leur objectif réel est très différent :

“C’est pour les échanger avec l’espoir qu’une masse critique d’utilisateurs se développera, comme cela s’est produit avec Dogecoin au début.”

En fait, Decrypt dit que cela s’est produit avec la création de ShibaSwap, un échange décentralisé rentable basé sur SHIB. ShibaSwap permet aux utilisateurs d’échanger, de mettre en commun et de miser la crypto-monnaie. Il existe un certain nombre de vidéos sur les réseaux sociaux sur la façon dont vous pouvez échanger et acheter la crypto Shiba Inu sur cet échange et les échanger contre d’autres pièces et jetons.

Cependant, étant donné que Coinbase et Binance ont tous deux répertorié la crypto Shiba, l’échange ShibaSwap a probablement perdu une grande partie de son utilité. Vous pouvez échanger presque toutes les principales crypto-monnaies sur ces deux principales bourses.

Mais comme je l’ai souligné dans mon dernier article, la crypto Shiba est un Ethereum (CCC :ETH-USD) à base d’altcoin qui est essentiellement là pour imiter Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Les adeptes de Dogecoin espèrent à terme que cela deviendra un moyen de paiement.

Que faire avec Shiba Crypto

Pour le moins, il s’agit d’un investissement potentiel hautement spéculatif. La plupart des gens ne devraient probablement pas posséder cette crypto à moins d’avoir un degré élevé de patience et, franchement, une mentalité de jeu. Ou, vous devriez au moins avoir un esprit curieux et une volonté de perdre votre argent dans tout investissement dans la crypto Shiba.

Cela exclut probablement 99% de la plupart des investisseurs. Je possède Dogecoin, mais je ne possède pas la crypto-monnaie Shiba Inu car même je pense que c’est trop spéculatif.

Cela, en passant, ne signifie pas que le prix de SHIB n’augmentera pas. Cela pourrait facilement le faire au cours de la prochaine année, selon les nouvelles qui sortiront. C’est exactement ce qui s’est passé lorsque la crypto a augmenté après l’annonce de la cotation de Coinbase.

Mais, bien sûr, le prix de Shiba Inu a ensuite baissé. Cela montre qu’il s’agit d’une crypto très volatile qui ne convient pas à la plupart des investisseurs.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Ethereum et Dogecoin mais ne détenait aucun autre titre mentionné dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.