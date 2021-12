Shiba Inu ne réussira que si un scénario improbable se produit

Les investisseurs et autres experts spéculatifs qui croient en Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) espèrent simplement. Ils espèrent que le jeton meme pourra évoluer vers un projet avec une réelle utilité. Ils espèrent que le nombre encore restreint de commerçants qui acceptent le SHIB continuera de croître.

Ils espèrent également que la soi-disant armée SHIB continuera à gonfler la demande. Si ces choses se produisent, il y a une très faible possibilité que Shiba Inu construise quelque chose avec une endurance.

Le problème est que cela semble tout simplement improbable à ce stade. La pièce est toujours un outil pour les commerçants et un peu plus. C’est pourquoi je suggère de marcher prudemment. Parce qu’en fin de compte, Shiba Inu est extrêmement volatile. À moins que l’entreprise derrière elle ne construise vraiment de services publics, elle continuera à faire ce qu’elle a fait depuis fin octobre. C’est un bon point de départ pour vous convaincre de rester loin de Shiba Inu.

ralentissement

L’attrait du Shiba Inu est qu’il a pris feu cette année. Son prix s’est apprécié d’un montant insondable de 33 000 000 %. Il n’y a vraiment aucune raison logique pour laquelle cela se soit produit. Mais il l’a fait, et à cause de cela, les gens ont fait d’énormes sommes d’argent.

Cela a créé la SHIB Army – un groupe de bailleurs de fonds qui défendent sans relâche le jeton, qui sert à augmenter son prix. Ainsi, bien que le Shiba Inu soit au mieux discutable, il s’est apprécié en prix et cela crée inévitablement une curiosité qui conduit à la demande.

Mais voici le problème : oui, le prix du Shiba Inu s’est considérablement apprécié au cours de la dernière année. Mais force est de constater que le marché s’interroge désormais sur son utilité. Ils commencent à comprendre que SHIB n’a rien derrière.

D’après son tableau des prix, cela a probablement commencé fin octobre. Shiba Inu n’a cessé de chuter depuis lors. En fait, il a perdu environ 55% de sa valeur.

C’est le plus grand récit : Shiba Inu est un outil de trading qui est plus susceptible de vous brûler gravement maintenant plutôt que de vous récompenser richement. La seule façon de changer est si Shiba Inu devient plus utile.

Croissance de l’utilité

Shiba Inu, comme toutes les crypto-monnaies, doit devenir plus largement acceptée si c’est vraiment l’avenir de l’argent. L’objectif final serait quelque chose qui s’apparente à celui-ci agissant comme une monnaie fiduciaire. Cela signifie que partout où vous allez, vous verrez la crypto comme monnaie légale pour tout. Même Bitcoin (CCC :BTC-USD) a un long chemin à parcourir vers cet objectif. Et Shiba Inu a beaucoup plus à faire.

Récemment, un fournisseur canadien de services médicaux Demandez au docteur a révélé qu’il accepterait Shiba Inu comme moyen de paiement de ses partenaires. L’entreprise a acheté pour 1,5 million de dollars de Shiba Inu en vue de la transition. Pour certains, c’est un grand signe. Mais je n’y mettrais pas beaucoup d’importance.

Ask The Doctor est simplement un premier adoptant de pointe. Ils ont été la première entreprise canadienne de soins de santé à adopter Bitcoin en 2016. Cela pourrait faire se demander si Ask The Doctor est prémonitoire compte tenu de la montée en puissance de Bitcoin depuis. La réaction du marché jusqu’à présent indique que cela ne signifie pas grand-chose car SHIB a chuté.

Détaillant d’électronique Commerce de l’oeuf (NASDAQ :NEGG) a annoncé le 29 novembre qu’il commencerait également à accepter SHIB pour les paiements. Seul le temps nous dira si Newegg Commerce et Ask The Doctor sont des entreprises visionnaires très en avance sur la courbe. C’est Shiba Inu; c’est soit la prochaine grande chose, soit un signe étrange des temps s’appuyant sur une révolution technologique légitime de la blockchain.

Que faire à propos des actions SHIB

Personnellement, je pense que la blockchain sera l’un des thèmes dominants de l’économie pendant longtemps. Cependant, je ne pense pas que Shiba Inu mérite une mention dans cette conversation.

SHIB reste un outil pour les commerçants qui continuera à faire face à une mort lente à moins qu’un revirement drastique ne se produise. Quelques entreprises acceptant Shiba Inu ne signifient pas un tel changement.

