Shiba Inu peut offrir des rendements supérieurs grâce à sa volatilité plus élevée

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) est en baisse depuis plusieurs mois. À ce stade, il est difficile de savoir quand la baisse du SHIB s’arrêtera et que le prix se retournera.

Source : Shutterstock

Par exemple, Shiba Inu a culminé à 0,00008719 $ le 27 octobre 2021. Mais à la mi-journée du 7 janvier, il se négocie à 0,00002917 $. Cela représente une baisse de 66,5 % par rapport à son sommet.

C’est une baisse assez spectaculaire pour tout type de sécurité. De plus, depuis la fin novembre, alors qu’il atteignait un sommet à court terme de 0,0000538 $, le SHIB a chuté de 45,6 %.

Donc, à peu près sous tous les angles, cette crypto a connu une période très difficile. Même depuis la fin de 2021, lorsque Shiba Inu était à 0,00003383 $, le jeton a chuté de 13,8%.

La question se pose donc de savoir si cela va continuer pour le reste de l’année. Mon point de vue est que ce n’est pas probable.

Comparer d’autres cryptos avec Shiba Inu

À ce stade, il me semble que SHIB est fortement corrélé aux performances des plus grands cryptos.

Par exemple, Shiba Inu a une valeur marchande de 16,1 milliards de dollars. Dogecoin (CCC :DOGE-USD), un autre mème crypto tout comme Shibu Inu, a une capitalisation boursière de 20,56 milliards de dollars au 7 janvier. Ce n’est pas beaucoup plus élevé que celui de Shiba Inu. DOGE a également eu une performance de prix similaire.

Depuis fin novembre, Dogecoin est passé de 0,216 $ à 0,1548 $ au 7 janvier, soit une baisse de 28,33 %. C’est un peu mieux que la baisse de 45,6% de Shibu Inu. Mais étant donné que ce dernier a une capitalisation boursière plus petite et une volatilité intrinsèquement plus élevée, cela pourrait être prévu.

Pourtant, Ethereum (CCC :ETH-USD) a également connu une performance misérable depuis fin novembre. Il s’agit d’une crypto-monnaie beaucoup plus importante avec une valeur marchande de 380,16 milliards de dollars.

Cependant, fin novembre, il se négociait nettement plus haut qu’aujourd’hui à 4 704,84 $ par jeton. À la mi-journée du 7 janvier, il se négociait à 3 189,68 $. Cela représente une baisse de 32,2 % en moins de deux mois. Cependant, Shibu Inu est encore beaucoup plus en baisse.

La vérité est donc que Shiba Inu est corrélé dans le même sens que de nombreux cryptos similaires et plus gros. Cela signifie qu’il diminue lorsque ces cryptos descendent (et vice versa). Mais sa variance — c’est-à-dire son écart type, ou comme l’appellent les investisseurs sur le marché, le « bêta » — est beaucoup plus élevée.

Que faire maintenant avec SHIB

Sans un catalyseur majeur pour Shiba Inu à l’horizon, la crypto pourrait finir par faire du surplace pendant un bon moment.

Tout dépend donc des mouvements que certains des plus gros cryptos font cette année. Je soupçonne que cela signifie que SHIB pourrait également progresser beaucoup plus rapidement. Après tout, la volatilité fonctionne comme une arme à double tranchant, à la fois à la baisse et à la hausse.

Par exemple, le magazine Decrypt a rapporté le 22 décembre qu’une « baleine » crypto a acheté pour 136 millions de dollars de Shiba Inu. Il a fait grimper le jeton de plus de 16% en une seule journée. Ce genre d’action augmentera probablement une fois que les investisseurs se seront réinvestis dans les crypto-monnaies.

Le revirement par rapport aux ventes spectaculaires du début de cette année pourrait être révélateur. Je soupçonne que la « baleine » mentionnée dans l’article Décrypter pensait que le revirement était sur le point de se produire juste après le début de l’année.

Ils voulaient entrer tôt. Ils ne savaient pas que la vente continuerait. Mais c’est le genre d’action à prévoir une fois que le revirement se produira. En conséquence, attendez-vous à voir SHIB avoir des performances beaucoup plus élevées que les autres cryptos.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.