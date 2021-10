Shiba Inu : Pourquoi ne pas acheter une petite quantité pour le plaisir ?

Pouvez-vous apprendre à accepter l’irrationalité du marché dans les années 2020 ? Vous devrez réfléchir à cette question avant de prendre position dans l’altcoin sur le thème des chiens Shiba Inu (CCC :SHIB-USD).

Source : Shutterstock

Alors que Shiba Inu était perçu comme une blague au début, c’est aujourd’hui un projet avec un public étonnamment important et fidèle sur les réseaux sociaux. De plus, ses développeurs ont récemment annoncé un brûlage de pièces SHIB afin de limiter l’offre. Alors, peut-être qu’il y a une méthode à la folie avec Shiba Inu.

En parlant de médias sociaux, il suffit d’un seul tweet pour faire grimper le prix de Shiba Inu. C’est déjà arrivé et cela peut se reproduire à tout moment. Ainsi, vous pourriez regretter de ne pas avoir conservé quelques pièces sur votre compte.

Un prix si bas qu’il est presque difficile à comprendre

Il faut en fait un certain temps pour comprendre le prix de Shiba Inu car il a tellement de zéros.

Au moment où j’écris, l’altcoin se négocie à 0,0000276 $. C’est une fraction d’un centime, mais cela représente un gain astronomique par rapport aux 0,000000000073 $ auxquels il a commencé l’année.

SHIB a plafonné à la mi-mai à 0,00003641 $. Cela a été suivi d’un effondrement des prix et d’une autre flambée. Alors que Shiba Inu est en baisse par rapport à son récent sommet de 0,0003502 $ atteint il y a deux semaines, il est toujours en hausse depuis le début de l’année.

Les super taureaux espèrent que Shiba Inu finira par gagner un centime. C’est possible, bien que non garanti, dans le monde fou des altcoins. Mais les gains seraient astronomiques pour ceux qui achèteraient maintenant.

La magie du musc

Il y a beaucoup de gens qui tweetent à propos de Shiba Inu, mais peu d’entre eux ont en fait assez d’influence pour faire évoluer le prix.

Mais Elon Musk le fait. Le milliardaire technologique est connu pour ses tweets fluctuants sur Shiba Inu et d’autres crypto-monnaies.

Le 17 octobre, Musk a publié un tweet cryptique. Il n’y avait pas de mots dans ce tweet particulier. Il ne contenait que des personnages qui semblent former un chien (ou peut-être un lapin), et l’animal en question semble tenir une fusée.

Gardez à l’esprit que Musk est le PDG de EspaceX. Son tweet aurait-il pu être une référence au voyage spatial ? Était-ce une expression d’optimisme « à la lune » pour la pièce Shiba Inu ?

Dieu seul sait. Dans tous les cas, le prix de Shiba Inu a bondi, avec @CryptoWhale tweetant : « RUPTURE : Shiba Inu Coin $ SHIB a maintenant bondi de plus de 21% après le tweet d’Elon Musks.

Ce n’était pas le seul tweet de Musk sur le thème du chien à soi-disant déplacer le prix de l’altcoin. Le 3 octobre, il a tweeté une photo de Floki, son chiot Shiba Inu, associée à une autre flambée des prix.

Le potentiel d’un jeton meme

S’il suffit d’une publication sur les réseaux sociaux pour faire monter Shiba Inu, il semble presque inévitable que le prix soit plus élevé dans un an et dans cinq ans.

À l’époque du lancement du jeton SHIB en août 2020, peu de gens le prenaient au sérieux. Certains y ont vu une arnaque de Dogecoin (CCC :DOGE-USD).

La prochaine chose que vous savez, Coinbase mondial (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) rend Shiba Inu disponible à la négociation sur Coinbase.com et dans les applications Coinbase Android et iOS.

Ce n’était pas un long voyage pour y arriver – un peu plus d’un an, en fait. Imaginez ce qui pourrait être accompli en cinq ans, et combien le prix pourrait augmenter d’ici là, d’autant plus que les développeurs de Shiba Inu s’efforcent de réduire l’offre en circulation.

L’essentiel sur Shiba Inu

Rien de tout cela n’est destiné à vous amener à prendre une position importante dans Shiba Inu. S’il vous plaît, utilisez la modération.

Mais il n’y a rien de mal à acheter une petite quantité de SHIB pour voir ce qui se passe. Il peut être préférable de le mettre dans votre compte et de ne pas le regarder pendant un certain temps. Revenez dans quelques années. Shiba Inu pourrait en fait atteindre un centime complet d’ici là, ou il pourrait ne pas exister du tout.

Quoi qu’il en soit, au moins vous avez tenté votre chance sur quelque chose d’amusant et potentiellement rentable. Si Musk peut faire des choses illogiques de temps en temps, vous aussi.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.