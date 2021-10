Shiba Inu réussit à détrôner Dogecoin. Maintenant, quelle est la prochaine étape ?

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Shiba Inu est désormais la 10ème plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, dépassant même son concurrent direct, Dogecoin.

Au moment d’écrire ces lignes, SHIB se négocie à 0,000083 $, accumulant un gain de 69,66% au cours des dernières 24 heures et de 194,40% au cours des 7 derniers jours.

Sa capitalisation a atteint 32 875 millions de dollars il y a quelques minutes, profitant de plus de 1 000 millions de dollars à DOGE.

Shiba Inu devient la 10ème plus grande crypto-monnaie et détrône Dogecoin. Source : CoinMarketCap.

Le rendement que cette pièce accumule tout au long de sa courte durée de vie dépasse déjà les 4 800 %, ce qui laisse des gains totalement absurdes à ceux qui sont entrés au début.

Un tweet partagé par la newsletter Morning Brew montre comment un achat SHIB de 8 000 $ effectué en août de l’année dernière a maintenant créé une fortune de 5,7 milliards de dollars.

Cela pourrait être l’opération de vente au détail la plus rentable de tous les temps.

Ce portefeuille a acheté environ 8 000 $ de SHIB en août dernier. Il vaut désormais 5,7 milliards de dollars. De 8 000 à 5,7 milliards de dollars en environ 400 jours. Nous sommes peut-être en train de regarder le plus grand commerce individuel de tous les temps. pic.twitter.com/LtdgQ83bKP – Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) 27 octobre 2021

Force est de constater que la hausse est due à une vague purement spéculative, à la manière de Dogecoin en début d’année, sponsorisée principalement par Elon Musk.

Il convient de rappeler que la dernière initiative de SHIB a commencé lorsque le PDG de Tesla a partagé une photo de son nouvel animal de compagnie de race Shiba Inu.

Il a par la suite assuré qu’il ne possédait pas de jetons SHIB, bien qu’il détienne un peu de BTC, ETH et DOGE.

Cependant, la marée spéculative était déjà pleinement déchaînée, provoquant une montée parabolique sans aucun revers sain entre les deux.

Le mot incroyable ne correspond pas à ce qui se passe avec cette pièce.

Le volume de la paire SHIB vs USDT a doublé celui de la paire BTC vs USDT sur Binance, on peut donc en déduire que la chute de Bitcoin pourrait être liée à la sortie de capitaux pour l’injecter dans Shiba.

Volume de Shiba Inu et Bitcoin sur Binance. Source : Binance.

Maintenant que Shiba Inu a détrôné Dogecoin, à quoi pouvons-nous nous attendre ensuite ?

L’analyse précédente était un peu dépassée, car même si je m’attendais à ce que le prix marque un nouveau sommet avant de corriger, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi élevé.

Maintenant, sur le graphique journalier SHIB vs USDT, nous voyons une méga bougie haussière se développer, ce qui montre juste un peu d’épuisement.

À l’heure actuelle, il est plus que probable qu’une correction soit sur le point de se produire, mais la vérité est que nous ne devrions pas essayer de parier contre le momentum. En ce début d’année Dogecoin a atteint le TOP 4 du marché, rien ne nous dit que SHIB ne peut pas le faire aussi.

Cependant, de nombreux signes indiquent déjà qu’une correction, même minime, est sur le point de se produire. Les moyennes mobiles sont très éloignées du prix, et sur le RSI nous constatons une grande divergence baissière dans la zone de surachat.

Shiba Inu détrône Dogecoin. Source du graphique : TradingView.

Je ne pense vraiment pas que la montée s’étendra trop loin, et quand la grosse correction commencera, attachez votre ceinture. « La chute sera biblique », précise Simon Dedic.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être acceptées comme conseil en investissement.

