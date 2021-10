Shiba Inu se rapproche de l’ATH alors que Robinhood inclut SHIB dans l’enquête

TL ; DR Répartition :

Robinhood a inclus Shiba Inu dans son étude de marché. La communauté est optimiste que cela pourrait être un signe que le tueur Dogecoin peut être répertorié sur la plate-forme. SHIB a grimpé de plus de 20 % après le développement.

Il y a quelques jours, la valeur marchande du Shiba Inu (SHIB) a augmenté momentanément à la suite de rumeurs selon lesquelles la populaire plate-forme de commerce de détail Robinhood allait le répertorier. Cette fois, cependant, il y a un élément de preuve pour croire que Robinhood pourrait envisager d’inscrire le jeton SHIB à l’avenir, ce qui a réveillé le prix à presque son plus haut historique (ATH).

SHIB dépasse les 20% en 24 heures

On a appris aujourd’hui que Robinhood avait fait circuler un e-mail à des clients sélectionnés sur les crypto-monnaies qu’ils avaient achetées au cours des trois derniers mois.

Le jeton Shiba Inu a été inclus comme réponse, bien qu’il ne soit pas encore pris en charge pour le trading sur la plate-forme. Pour la communauté SHIB, cela indique clairement que Robinhood mène une étude de marché pour comprendre les crypto-monnaies qui intéressent les clients et probablement une chance d’obtenir le jeton enfin répertorié sur la plate-forme.

DERNIÈRES NOUVELLES : Robinhood envoie cette enquête par e-mail à certains utilisateurs de sa plate-forme. Ils incluent #SHIB comme l’une des réponses à sélectionner ! Faire clairement des études de marché sur ce que veulent leurs consommateurs. pic.twitter.com/ovBNV2p0Wl – Shiba Inu News (@ShibalnuNews) 22 octobre 2021

Au milieu du développement, le prix du Shiba Inu a grimpé de plus de 20% alors que de nombreux investisseurs se sont précipités pour accumuler plus de jetons. Cela est évident car le volume des transactions est passé de 1,22 milliard de dollars à plus de 3 milliards de dollars en l’espace de deux heures. À l’heure actuelle, SHIB a légèrement chuté à 0,00003238 $, soit environ 16% du sommet historique de 0,0000388 $ en mai, selon les données de CoinMarketCap.

Le marché de Shiba Inu s’agrandit

Shiba Inu a récemment fait la une des journaux la veille après son récent rassemblement. Cela a encore mis le jeton sous les projecteurs, ce qui a par la suite attiré plus d’investisseurs et de soutien des échanges. SHIB a été cotée sur une importante bourse turque BTCTurk, y compris ZebPay, basée en Inde. Plus tôt ce mois-ci, NOWPayments a également pris en charge la crypto-monnaie meme comme devise de paiement.

Ces développements sont haussiers et étendent l’accessibilité et l’utilité de la crypto-monnaie, ce que les gens recherchent. Jusqu’à présent, Shiba Inu a attiré plus de 760 000 détenteurs. Pendant ce temps, SHIB a également commencé à négocier sur le rival de Robinhood, Public.com, et une inscription sur Robinhood serait davantage une étape importante pour la communauté.

