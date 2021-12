Shiba Inu (SHIB) a commencé à rugir après le rebond – Voici où l’acheter

Shiba Inu a recommencé à augmenter après le récent recul qui a commencé le 27 octobre. La pièce meme a augmenté de plus de 11% au cours des dernières 24 heures et nous pourrions assister au début d’un Bull Run à long terme.

Pour aider les nouveaux investisseurs et commerçants qui souhaitent profiter du crash de Shiba Inu, Invezz a créé un court article pour aider les commerçants et les investisseurs de crypto-monnaie à comprendre ce qu’est SHIBA INU (SHIB) et quel est le meilleur endroit pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter du Shiba Inu

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants comme pour les professionnels.

Investissez dans SHIB avec eToro maintenant ! Avertissement

Marchés FP

FP Markets combine les métaux, la connectivité des indices et la vitesse d’exécution primée avec une liquidité de qualité institutionnelle pour fournir aux traders des spreads toujours plus serrés et des conditions de trading inégalées. FP Markets propose des CFD sur le Forex, les actions, les matières premières, les crypto-monnaies, les contrats à terme et les indices, le tout à partir d’un seul compte.

Investissez dans SHIB avec FP Markets maintenant ! Avertissement

Qu’est-ce que le Shiba Inu ?

SHIBA INU est une pièce communautaire sur le thème du chien Shiba qui a été créée en août 2020.

Il fait partie d’un essaim de crypto-monnaies sur le thème des chiens, notamment Dogecoin (DOGE), Baby Dogecoin (BabyDoge), JINDO INU (JIND), Alaskan Malamute Token (LASM) et Alaska Inu (LAS).

La pièce SHIBA INU a attiré des investisseurs, en particulier ceux qui ont raté la bombe Dogecoin qui a fait passer DOGE d’environ 0,0002 $ à 0,75 $.

Dois-je acheter le token SHIB aujourd’hui ?

Si vous souhaitez profiter de la récente baisse du Shiba Inu (SHIB), c’est le meilleur moment pour acheter car il semble avoir atteint le creux de la vague d’aujourd’hui.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix du Shiba Inu

Les analystes s’attendent à ce que le Shiba Inu rebondisse après le récent revers d’ici la fin de l’année.

$ SHIB couverture des médias sociaux

On dirait que les baleines ont vraiment faim de #SHIB 🐳🐳 🥳 Une baleine ETH a ajouté 4T$ SHIB (136M$) au cours des dernières 24h 👉 https://t.co/DCjI0wd9vF 🏆 $ SHIB est le jeton le plus échangé et le plus gros parmi les 1000 meilleurs portefeuilles ETH # ShibArmy RT si vous pensez toujours que $ SHIB est le roi 😉 pic.twitter.com/hOsa99etTl – WhaleStats – la liste des 1000 meilleurs riches d’Ethereum (@WhaleStats) 21 décembre 2021

Hé $ SHIB, qu’est-ce que vous en pensez tous ? Retweetez et aimez faire passer le mot #SHIB #ShibaArmy pic.twitter.com/lU2AykWFkT – $ SHIB Sinaloa (@ Acuna667) 20 décembre 2021

Le post Shiba Inu (SHIB) a commencé à rugir après le retrait – voici où l’acheter est apparu en premier sur Invezz.