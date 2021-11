Shiba Inu (SHIB) apparaît dans Kraken

Les pièces meme Shiba Inu (SHIB / USD) continuent de conquérir l’industrie de la cryptographie, cette fois avec une autre liste majeure. Selon sa récente annonce, l’échange de crypto-monnaie Kraken vient d’ajouter le jeton et les dépôts sont désormais possibles et les échanges commencent aujourd’hui, le 30 novembre.

Kraken ajoute SHIB, la négociation commencera aujourd’hui

Shiba Inu a explosé ces derniers mois, dépassant même Dogecoin (DOGE / USD) à un moment donné. La pièce est actuellement juste en dessous de DOGE et juste en dehors du top 10 des plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière. Alors que DOGE est le 10ème plus grand avec une capitalisation boursière de 28,6 milliards de dollars, SHIB est juste en dessous du 11ème plus grand et a une capitalisation boursière de 26,2 milliards de dollars.

Avec la devise négociée sur la bourse Kraken, SHIB a grimpé de 22,84 % au cours des dernières 24 heures, avec une augmentation hebdomadaire de 11,23 %. Si la hausse se poursuit, DOGE pourrait finir par être exclu du top 10 dans les prochains jours.

L’annonce de Kraken a révélé que le financement SHIB est déjà actif et que la négociation commencera plus tard dans la journée, le 30 novembre. Une fois cela fait, Kraken autorisera la saisie et l’exécution des ordres, et la page d’état apportera les nouvelles mises à jour qui annonceront le début.

Nouvelle annonce sur Kraken : @Shibtoken 🐶 Les dépôts en $ SHIB commencent MAINTENANT ! Le trading est en ligne le 30 novembre. ➡️ En savoir plus : https://t.co/yUUKaBXKBq pic.twitter.com/L2IUHugyG0 – Kraken Exchange (@krakenfx) 29 novembre 2021

Quant aux dépôts, ils nécessitent actuellement 20 confirmations, ce qui devrait prendre environ 5 minutes. Les utilisateurs peuvent ajouter SHIB à leur compte Kraken en accédant à Financement, en sélectionnant un actif, puis en cliquant sur le bouton Dépôt. À l’heure actuelle, le dépôt minimum est de 373 000 SHIB.

Kraken a également noté que la pièce meme sera associée à l’USD et à l’EUR, avec un minimum de 50 000 SHIB.

Kraken prévoit de prendre en charge SHIB sur Kraken et Kraken Terminal, mais Kraken Futures et Margin Trading ne seront pas disponibles pour le moment. Il reste à voir si l’échange pourrait changer cela à l’avenir ou non. Et bien sûr, Kraken a confirmé qu’il est toujours à la recherche de nouveaux actifs à ajouter à sa liste, même s’il restera fidèle à sa politique de ne révéler les détails que peu de temps avant le lancement.

Le post Shiba Inu (SHIB) apparaît sur Kraken est apparu en premier sur Invezz.